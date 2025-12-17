Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 17-12: “Cơn mưa” HCV cho đoàn thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu 17-12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tạo nên “cơn mưa” HCV từ các môn: bắn súng, rowing, đấu kiếm, vật…

Hồ Thị Duy giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển rowing mở màn ngày mới bằng 3 tấm HCV từ Hồ Thị Duy (thuyền đơn nữ hạng nhẹ), Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ), nội dung thuyền bốn nữ (Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ).

Trong khi đó, môn bắn súng cũng mang về cú đúp HCV ở nội dung 25m súng ngắn thể thao cá nhân và đồng đội nữ. Với kết quả này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh viết nên thành tích 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games ở kỳ đại hội tại Thái Lan.

Đội tuyển vật có màn trình diễn xuất sắc trong ngày thi đấu 17-12 để giành lấy 3 HCV trong các hạng cân của nội dung cổ điển nam. Lần lượt tuyển thủ Nguyễn Công Mạnh (77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam), Nguyễn Minh Hiếu (97kg nam) đã vượt qua các đối thủ ở trận chung kết để vô địch nội dung của mình.

THƯ NGUYỄN