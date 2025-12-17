SEA Games 33

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 17-12: “Cơn mưa” HCV cho đoàn thể thao Việt Nam

SGGPO

Ngày thi đấu 17-12 tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tạo nên “cơn mưa” HCV từ các môn: bắn súng, rowing, đấu kiếm, vật…

Hồ Thị Duy giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hồ Thị Duy giành HCV thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển rowing mở màn ngày mới bằng 3 tấm HCV từ Hồ Thị Duy (thuyền đơn nữ hạng nhẹ), Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú (thuyền đôi nam một mái chèo hạng nhẹ), nội dung thuyền bốn nữ (Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ).

Trong khi đó, môn bắn súng cũng mang về cú đúp HCV ở nội dung 25m súng ngắn thể thao cá nhân và đồng đội nữ. Với kết quả này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh viết nên thành tích 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games ở kỳ đại hội tại Thái Lan.

Đội tuyển vật có màn trình diễn xuất sắc trong ngày thi đấu 17-12 để giành lấy 3 HCV trong các hạng cân của nội dung cổ điển nam. Lần lượt tuyển thủ Nguyễn Công Mạnh (77kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam), Nguyễn Minh Hiếu (97kg nam) đã vượt qua các đối thủ ở trận chung kết để vô địch nội dung của mình.

Screenshot (23).png
Tin liên quan
THƯ NGUYỄN

Từ khóa

đoàn thể thao Việt Nam bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn