HLV của U22 Thái Lan đánh giá cao hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam

HLV Thawatchai của U22 Thái Lan khẳng định đội chủ nhà U22 Thái Lan buộc phải đánh bại U22 Việt Nam để giành huy chương vàng SEA Games 33, đồng thời đánh giá cao hệ thống đào tạo trẻ và sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

HLV Thawatchai của U22 Thái Lan dành sự tôn trọng đến U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại cuộc họp báo vào trưa 17-12, HLV Thawatchai cho rằng, thành công của U22 Việt Nam đến từ sự đầu tư dài hạn và bài bản. “Bóng đá Việt Nam phát triển rất tốt. Họ có một hệ thống đủ mạnh, đầu tư mạnh mẽ từ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia và có nền tảng rất chắc chắn”, HLV Thawatchai nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cá nhân nổi bật bên phía U22 Việt Nam. Theo ông, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ nguy hiểm và cần được kiểm soát chặt chẽ, cùng với toàn bộ hệ thống tấn công của đội bóng áo đỏ.

Bên cạnh việc thừa nhận sức mạnh của đối thủ, HLV Thawatchai cũng thể hiện quyết tâm cao độ. Ông tuyên bố mục tiêu duy nhất của đội chủ nhà là giành huy chương vàng. “Lần gần nhất chúng tôi gặp U22 Việt Nam tại SEA Games 31 vào năm 2022, chúng tôi đã thua. Muốn giành huy chương vàng, U22 Thái Lan phải thắng trận đấu ngày mai, đó là nhiệm vụ bắt buộc”, ông thêm lần nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi họp báo của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Thawatchai cho biết, U22 Thái Lan đã hồi phục tốt sau trận bán kết với U22 Malaysia, đang có đội hình tối ưu, các cầu thủ đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt, thi đấu gắn kết sau 3 trận toàn thắng tại giải.

Kết thúc buổi họp báo, HLV Thawatchai kêu gọi người hâm mộ đến sân Rajamangala tiếp lửa cho đội nhà. Ông tin các học trò đủ bản lĩnh để biến áp lực sân nhà thành động lực, hướng tới chiến thắng trong trận đấu được người hâm mộ Thái Lan chờ đợi nhất tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết SEA Games 33, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Hai đội toàn thắng từ đầu giải, vì thế người hâm mộ hy vọng vào một trận tranh huy chương vàng hấp dẫn và kịch tính.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)