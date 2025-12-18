Chiến đấu quả cảm, U22 Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 33

Ngược dòng thắng đội chủ nhà U22 Thái Lan tỷ số 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn, U22 Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 đầy cảm xúc.

U22 Việt Nam trên bục nhận HCV SEA Games 33. Ảnh: Dũng Phương

Lợi thế được thi đấu trên sân Rajamangala giúp U22 Thái Lan tiếp cận trận đấu tốt hơn. Chỉ mất 2 phút để Ratree Seksan của đội chủ nhà tung ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam đến sân Rajamangala tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau đó, U22 Việt Nam bắt nhịp và tạo ra thế trận giằng co. Tuy nhiên, khi hàng công vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương thì sai sót nơi hàng thủ khiến U22 Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 20. Nguyễn Thái Quốc Cường phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm, mở ra cơ hội cho Yotsakon Burapha thực hiện cú đá phạt vào góc phải, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Bàn thua buộc U22 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, qua đó để lộ khoảng trống cho U22 Thái Lan phản công ở phút 31. Seksan thoát xuống rất nhanh bên cánh phải rồi dứt điểm chìm, đưa bóng vượt qua tầm với của Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau hiệp thi đấu thứ nhất.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn vào sân, yêu cầu các học trò tiếp tục đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Những thay đổi nhân sự này nhanh chóng phát huy hiệu quả ở phút 49.

Đón pha chọc khe tinh tế từ đồng đội, Nguyễn Đình Bắc bứt tốc, buộc thủ môn Sorawat phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U22 Việt Nam. Trên chấm 11m, chính Đình Bắc dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Đình Bắc đá phạt đền thành công, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 60 đã có bàn gỡ hòa 2-2. Từ tình huống đá phạt góc của Văn Thuận, Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh bật cao tranh chấp quyết liệt, tạo áp lực khiến Waris lúng túng phản lưới nhà.

Nối tiếp đà hưng phấn, Hiểu Minh đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khung thành U22 Thái Lan ở phút 71.

Càng về cuối hiệp hai, U22 Việt Nam tạo ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng thành công. Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ.

Thanh Nhàn ăn mừng đầy cảm xúc. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chỉ 6 phút sau khi hiệp phụ bắt đầu, U22 Việt Nam lần đầu tiên vươn lên dẫn trước. Nguyễn Thái Sơn chuyền bóng để Văn Thuận dứt điểm chìm, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra và Thanh Nhàn nhanh chóng ập vào đá bồi thành công.



Những phút còn lại của hiệp phụ, U22 Thái Lan đẩy cao đội hình, buộc U22 Việt Nam phải lùi sâu. Trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Trung Kiên cùng đồng đội, U22 Việt Nam đã bảo toàn màn lội ngược dòng 3-2, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 33 đầy cảm xúc.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)