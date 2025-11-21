Hơn 150 kỳ thủ tham dự giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia 2025

Nhiều kỳ thủ hàng đầu cờ tướng Việt Nam sẽ góp mặt tranh tài giải vô địch xuất sắc quốc gia được tổ chức tại Thái Nguyên cuối tuần này.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đang thi đấu tại Trung Quốc. Ảnh: VXF

Quy định của giải, ban tổ chức sẽ bốc thăm kỳ thủ vào Bảng xuất sắc, Bảng truyền thống xuất sắc và Bảng trẻ xuất sắc để tất cả có cơ hội tranh thành tích cao nhất. Trong đó, Bảng xuất sắc dành cho các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam đã giành được huy chương trong nước và quốc tế thời gian qua.

Theo đăng ký sơ bộ, giải thu hút hơn 150 kỳ thủ nam, nữ tham gia tranh tài. Nhiều kỳ thủ tên tuổi của cờ tướng Việt Nam sẽ góp mặt như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đào Quốc Hưng, Đàm Thị Thùy Dung, Vũ Quốc Đạt, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Văn Trọng, Phí Mạnh Cường, Đặng Hữu Trang, Kiều Bích Thủy, Đặng Cửu Tùng Lân, Nguyễn Anh Quân, Hà Văn Tiến, Chu Tuấn Hải, Vũ Hữu Cường, Lại Lý Huynh…

Vừa qua, nhiều kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam, trong đó có Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh… đã tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 nhưng không giành được huy chương trong 2 nội dung cờ nhanh và cờ chớp của cờ tướng.

Hiện tại, các kỳ thủ có tên tuổi của cờ tướng Việt Nam đang tham dự giải cờ đôi quốc tế trung cúp Thành Đô Cẩm Giang Bôi tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Giải đấu bắt đầu vào ngày 21-11 theo giờ địa phương. Ở giải này các kỳ thủ thi đấu tính điểm 2 người để xét kết quả chung cuộc. Lại Lý Huynh thi đấu cùng kỳ thủ Lang Kỳ Kỳ (Trung Quốc), Nguyễn Thành Bảo thi đấu cùng Abou Jaoude Elias (Lebanon), Nguyễn Hoàng Yến thi đấu cùng Hứa Văn Chương (Trung Quốc)… Kỳ thủ tranh tài 7 ván theo hệ Thụy Sỹ về cờ nhanh. 2 đôi có kết quả tốt nhất sau vòng 6 sẽ vào chung kết. Các ván đấu diễn ra từ ngày 21 tới 23-11, mỗi ngày đánh 3 ván. Ngày cuối sẽ tổ chức trận chung kết.

Sau giải này, các kỳ thủ về nước tham dự giải xuất sắc quốc gia 2025.

MINH CHIẾN