Các môn khác

Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang giành cú đúp HCV tại giải cờ tướng xuất sắc quốc gia 2025

SGGPO

Giải đấu khép lại với những ván đấu cuối trong ngày 29-11 tại Thái Nguyên và kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang của TPHCM đã giành thành tích quan trọng.

Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang của TPHCM đã giành HCV trong nội dung cờ siêu chớp và cờ chớp. Ảnh: VXF
Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang của TPHCM đã giành HCV trong nội dung cờ siêu chớp và cờ chớp. Ảnh: VXF

Ngày 29-11, các ván cuối cùng của nội dung cờ siêu chớp tại giải đấu đã diễn ra để tìm ra nhà vô địch chung cuộc.

Trong bảng nam của hệ vô địch nội dung siêu chớp, Nguyễn Minh Nhật Quang lên ngôi vô địch sau khi đạt tổng 7 điểm qua 7 ván đấu. Kỳ thủ người TPHCM không ván nào trong các trận đã đấu. Đặc biệt ở ván thứ 6, Nhật Quang đã vượt qua kỳ thủ kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo (Đồng Nai) rồi tiếp đó thắng Hà Văn Tiến (Đồng Nai) trong ván 7.

Xếp vị trí thứ 2, nhận HCB, tại bảng siêu chớp nam là kỳ thủ Vũ Quốc Đạt (TPHCM) nhờ thành tích đạt 6 điểm. Hạng 3 thuộc về Trần Huỳnh Si La (Đà Nẵng). Trong nội dung này, Nguyễn Thành Bảo có 4 điểm nên đứng hạng 11.

Trước đó, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng giành HCV nội dung cờ chớp khi đạt 6 điểm sau 7 ván thi đấu. Ngôi á quân thuộc về kỳ thủ Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh, 5,5 điểm) và hạng 3 là Phan Trọng Tín (TPHCM, 5,5 điểm).

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn dành cho hệ vô địch, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo đã giành HCV khi thắng Nguyễn Minh Nhật Quang trong trận đấu chung kết. Hạng ba của nội dung thuộc về kỳ thủ trẻ Đào Văn Trọng (Quảng Ninh).

Với kết quả nữ, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan (Hà Nội) đã vô địch nội dung cờ chớp với 6 điểm sau 7 ván. Trong khi đó, Đàm Thị Thùy Dung (TPHCM) vô địch cờ nhanh còn Kiều Bích Thủy (Hà Nội) vô địch cờ siêu chớp. Đối với kết quả cờ truyền thống, vô địch nam là Huỳnh Đào Phát (TPHCM) và vô địch nữ là Ngô Thừa Ân (TPHCM). Ngoài các nội dung hệ vô địch, giải đấu còn diễn ra những nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ U11, U15, U20.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ tướng cờ tướng xuất sắc quốc gia 2025 Nguyễn Thành Bảo Nguyễn Minh Nhật Quang Đàm Thị Thùy Dung

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn