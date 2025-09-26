Quyền Anh Việt Nam sẽ tập huấn tại Thái Lan

Đội tuyển quyền Anh (boxing) Việt Nam cử nhóm tuyển thủ quan trọng tập huấn Thái Lan để chuẩn bị cho 3 nhiệm vụ trọng điểm gồm Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, SEA Games 33-2025 và ASIAD 20.

Ngọc Trân (xanh) là võ sĩ rất triển vọng của boxing Việt Nam lúc này. Ảnh: ASBC

Xây dựng con người trẻ trọng điểm

“Các tuyển thủ được tập huấn là người hướng đến chuẩn bị nhiệm vụ quốc tế quan trọng. Chúng tôi đánh giá Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, SEA Games 33-2025 là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung tối đa thực hiện ngay giai đoạn này. Sau đó, đấu trường ASIAD 20 cận kề nên sự chuẩn bị đã là từ bây giờ”, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đàm Công Điền bày tỏ.

Với chia sẻ như vậy, nhà quản lý quyết định cử 6 VĐV tập huấn Thái Lan từ ngày 1-10 tới gồm Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Thị Hồng Yến, Đinh Thị Ru Na, Nguyễn Huyền Trân, Trần Thị Tuyết Trân và Hoàng Thị Ngọc Mai. Chương trình tập luyện gần 1 tháng tại Thái Lan, với hy vọng giúp võ sĩ tích lũy thêm chuyên môn.

Theo tìm hiểu, các gương mặt Hồng Yến, Ru Na sẽ nhận nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Họ tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sang Bahrain thi đấu Đại hội trên. 2 nữ võ sĩ là các tay đấm trẻ triển vọng được kỳ vọng giành thành tích cao cho đội tuyển quyền Anh Việt Nam tương lai.

Năm ngoái, boxing Việt Nam có 4 tuyển thủ giành được huy chương giải vô địch châu Á 2024 lần lượt là Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Hà Thị Linh (HCB) và Hoàng Thị Ngọc Mai (HCĐ). Đầu năm nay, Đội tuyển boxing Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2025 với các tay đấm Hà Thị Linh, Hoàng Thị Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Ngô Thị Mai Chúc, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Trần Thị Tố Như, Võ Thị Kim Ánh. Kết thúc giải, Hà Thị Linh giành HCĐ. HLV Nguyễn Như Cường từng phân tích, các võ sĩ nữ nói riêng và boxing Việt Nam nói chung đang sở hữu một số VĐV triển vọng chuyên môn khẳng định bằng thành tích thực tế. “Tuy nhiên, khi thi đấu thực tiễn, VĐV sẽ tích lũy được nhiều nhất. Những đợt tập huấn giúp VĐV của chúng ta rèn luyện chuẩn bị bài bản nhiều yếu tố từ thể lực, kỹ thuật tới tâm lý”, HLV Nguyễn Như Cường chia sẻ.

Ông Đàm Công Điền cũng cho rằng 6 tuyển thủ tập huấn tại Thái Lan là lực lượng được tính toán kỹ để boxing Việt Nam chuẩn bị chặng đường dài phía trước. Tham gia tập huấn tại Thái Lan đồng nghĩa họ sẽ không góp mặt giải vô địch quốc gia 2025 (tổ chức từ ngày 2-10) để toàn tâm làm nhiệm vụ quốc gia.

Sẽ chọn VĐV tốt nhất đến SEA Games 33-2025

Ngọc Mai từng giành HCĐ giải vô địch châu Á năm 2024. Ảnh: IBA

Trong lịch sử, boxing Việt Nam đã giành được HCV tại đấu trường SEA Games, HCV châu Á, HCĐ ASIAD, HCB và HCĐ thế giới. Dẫu vậy, nhà quản lý vẫn chờ đợi sự phát triển tổng thể để tuyển thủ boxing chạm tay vào thành tích cao nhất là ngôi vô địch ở ASIAD.

“Từng địa phương có sự kết hợp để cử tuyển thủ tập huấn nước ngoài theo mỗi thời điểm để phù hợp với kinh phí. Tuy nhiên, chúng tôi chọn VĐV có khả năng phát triển lâu dài thực hiện tập huấn”, ông Đàm Công Điền chia sẻ thêm. Môn boxing SEA Games 33 sẽ tổ chức 17 nội dung (9 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ nữ). ASIAD 20 năm 2026 sẽ tổ chức 11 nội dung thi đấu môn boxing. Đội tuyển boxing Việt Nam giành 6 huy chương tại SEA Games 32-2023, trong đó có 2 HCV của Hà Thị Linh (63kg nữ), Bùi Phước Tùng (71kg nam). Tại ASIAD 19, đội tuyển boxing Việt Nam giành 1 HCĐ (Lưu Diễm Quỳnh, 75kg nữ).

Theo tìm hiểu, đội tuyển boxing Việt Nam lên danh sách sơ bộ tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025. Lực lượng trọng điểm được xác định thực hiện nhiệm vụ cụ thể. “Giải vô địch quốc gia sẽ thêm một lần kiểm tra năng lực của VĐV quan trọng. Chúng tôi rất hy vọng các em sẽ làm tốt nhiệm vụ tại SEA Games 33-2025 vì đây là bước đệm tiến tới ASIAD 20 vào năm tới”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam bày tỏ.

MINH CHIẾN