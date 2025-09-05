Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hùng tạm quyền điều hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam

Chủ tịch Lưu Tú Bảo đã vắng mặt trong các hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bất thường Ban chấp hành (bằng hình thức trực tuyến) chiều tối ngày 5-9 để thông tin cụ thể các nội dung hoạt động chuyên môn và sự vắng mặt thời gian qua của Chủ tịch Lưu Tú Bảo.

Theo lý giải, sự vắng mặt của ông Lưu Tú Bảo được cho là do cá nhân bận công việc riêng tại Mỹ từ tháng 2-2025 nên chưa trở lại Việt Nam.

Đã có thông tin xuất hiện rằng ông Lưu Tú Bảo có thể liên đới tới vấn đề pháp lý tại Mỹ tuy nhiên chưa tổ chức hay cá nhân nào chính thức xác nhận điều này.

Hiện tại, Ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam giao Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký - ông Nguyễn Duy Hùng tạm quyền điều hành Liên đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ bàn bạc, thảo luận để đề xuất với các đơn vị quản lý nhà nước (Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ, Cục TDTT Việt Nam) xin phép tổ chức Đại hội bất thường bầu Chủ tịch mới trong trường hợp Chủ tịch Chủ tịch Lưu Tú Bảo phải nhận các quyết định bằng văn bản chính thức của cơ quan chức năng trong nước hoặc quốc tế về việc vi phạm pháp luật. Việc bầu nhân sự Chủ tịch mới để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam theo quy định.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký – ông Nguyễn Duy Hùng nhận tạm quyền điều hành tổ chức này tới tháng 3-2026.

Trong các nội dung thảo luận tại Hội nghị bất thường Ban chấp hành, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam khẳng định không chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoài chuyên môn của những người thuộc Liên đoàn, kể cả ông Lưu Tú Bảo.

Trước đó vào ngày 4-9, Ban thường vụ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã họp trực tuyến để trao đổi nhiều vấn đề, kể cả sự vắng mặt nhiều tháng qua của Chủ tịch Lưu Tú Bảo.

Sau các phiên họp Ban thường vụ và Hội nghị bất thường Ban chấp hành, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam sẽ gởi văn bản chính thức báo cáo tới Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ và Cục TDTT Việt Nam.

Từ ngày 2 tới 12-10, giải boxing (quyền Anh) vô địch quốc gia 2025 sẽ tổ chức tại TPHCM.

MINH CHIẾN