Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam không xuất hiện trong các hoạt động kể từ tháng 4

Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã không xuất hiện trong các hoạt động từ tháng 4-2025 đến nay.

Ông Lưu Tú Bảo không xuất hiện trong các hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông tin SGGP nắm được, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam – ông Lưu Tú Bảo đã không xuất hiện trong các hoạt động thể thao của tổ chức này từ tháng 4-2025 đến nay. Hiện tại, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam chưa có thông báo chính thức nào về sự việc.

Được biết, ông Lưu Tú Bảo qua Mỹ giải quyết công việc trong tháng 3-2025 vừa qua. Ông Lưu Tú Bảo được bầu giữ Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2023-2028). Tại nhiệm kỳ này, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã bầu Ban chấp hành gồm 27 ủy viên.

Trong tháng 7, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam tổ chức giải vô địch trẻ quốc gia 2025 nhưng Chủ tịch Lưu Tú Bảo không tham dự. Thời gian qua, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã có buổi làm việc thảo luận về Quy chế quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam nhưng vắng mặt Chủ tịch Liên đoàn.

Lần gần nhất hình ảnh của Chủ tịch Lưu Tú Bảo xuất hiện trước thông tin chính thức của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam là trong tháng 1-2025, khi đại diện Liên đoàn quyền Anh Việt Nam tới làm việc tại Trung tâm TDTT TPHCM.

Dự kiến trong tháng 10, Liên đoàn boxing Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn lần thứ 2 năm 2025 ở TPHCM và giới chuyên môn hy vọng có thêm thông tin về công tác điều hành. Năm nay, boxing Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vào tháng 12.

MINH CHIẾN