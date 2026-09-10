Ngoại binh dẫn đầu cuộc đua V-League

Ngay vòng đấu mở màn V-League 2026-2027, các ngoại binh đã sớm để lại dấu ấn đậm nét khi chiếm phần lớn số bàn thắng và vòng 2 dự báo họ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ vào cuối tuần này.

Cầu thủ ngoại đóng vai trò quan trọng ở đội Công an Hà Nội. Ảnh: PVF

Những màn trình diễn ấn tượng cho thấy vai trò quan trọng của ngoại binh trong tham vọng cạnh tranh của các CLB. Thực tế V-League nhiều năm qua vẫn là sân chơi mà các đội bóng dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng cầu thủ ngoại, nhất là ở vị trí tiền đạo.

Ngay trong ngày khai màn mùa giải mới, các “khẩu pháo ngoại” đã đồng loạt lên tiếng. Sau 7 trận đấu của vòng 1, V-League chứng kiến tổng cộng 23 bàn thắng, trong đó có tới 17 pha lập công thuộc về các cầu thủ nước ngoài. Con số này phần nào phản ánh mức độ ảnh hưởng của ngoại binh trong hệ thống tấn công của các đội bóng.

Ấn tượng nhất phải kể đến Lucas trong màu áo Ninh Bình. Tiền đạo người Brazil có màn ra mắt hoàn hảo khi ghi cả 3 bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng. Với khả năng càn lướt, chọn vị trí tốt cùng kinh nghiệm từng thi đấu tại V-League, Lucas nhanh chóng trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công của đội bóng tân binh.

Ezequiel Santos lập cú đúp cho Nam Định trong trận ra quân thắng HA.GL 4-0. Ản: PVF

Tại Nam Định, các ngoại binh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình tái chinh phục ngôi vương. Saliou Guindo và Ezequiel Santos đều ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, cho thấy sự ổn định của đội bóng thành Nam trong việc xây dựng lực lượng tấn công. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội cũng có khởi đầu thuận lợi nhờ sự tỏa sáng của các chân sút ngoại. Leo Artur và Alan lần lượt lập công, giúp đội bóng ngành công an giành chiến thắng trước Hà Tĩnh.

Thể Công Viettel cũng có 3 điểm nhờ hai bàn thắng đến từ các cầu thủ nước ngoài. Những con số ở vòng đấu đầu tiên tiếp tục cho thấy xu hướng quen thuộc của bóng đá Việt Nam, khi các đội bóng muốn cạnh tranh thành tích cần sở hữu một tiền đạo có khả năng tạo đột biến. Trong môi trường V-League ngày càng khốc liệt, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trở thành yếu tố mang tính quyết định.

Tiền đạo Danh Trung nổi bật trên hàng công Thể Công Viettel trong trận thắng Đồng Nai 2-0. Ảnh: PVF

Mùa giải năm nay, cuộc đua săn tìm những ngoại binh chất lượng càng trở nên sôi động khi các CLB có thêm nhiều lựa chọn về lực lượng với 4 cầu thủ ngoại cùng lúc trên sân. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cá nhân cũng tiềm ẩn rủi ro. Một tiền đạo chủ lực gặp chấn thương hoặc sa sút phong độ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh tấn công của cả đội bóng.

Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm những “sát thủ” trên hàng công, các CLB cũng cần xây dựng lối chơi cân bằng hơn, tạo điều kiện để cầu thủ nội cùng chia sẻ trách nhiệm ghi bàn. Với màn khởi đầu đầy ấn tượng, các ngoại binh đang sớm tạo ra cuộc đua hấp dẫn tại V-League 2026-2027 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những nhân tố quyết định trong hành trình chinh phục mục tiêu của các đội bóng.

ĐĂNG HUY