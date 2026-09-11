Đội tuyển U16 Việt Nam tham dự giải CFA Team China 2026

Trong kế hoạch chuẩn bị cho giải U17 châu Á 207, đội tuyển U16 Việt Nam đã được thành lập và lên kế hoạch tập huấn. Đội sẽ do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

HLV Hoàng Anh Tuấn tái xuất tại đội tuyển U16 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 12-9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 tại Trung Quốc.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo, U17 Việt Nam là một trong 9 đội tuyển châu Á được vào thẳng Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Cùng với Việt Nam, 8 đội tuyển còn lại được trao suất trực tiếp gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Việc không phải tham dự vòng loại U17 châu Á 2027 mang đến điều kiện thuận lợi để bóng đá Việt Nam có thêm thời gian xây dựng và hoàn thiện lực lượng. Đội tuyển U16 Việt Nam được hình thành cũng nhằm bổ sung kịp thời cho đội tuyển U17 Việt Nam hiện tại cũng như các cấp độ cao hơn.

U16 Việt Nam sẽ so tài cùng U16 Trung Quốc tại CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Danh sách U16 Việt Nam gồm 34 cầu thủ, đến từ nhiều trung tâm đào tạo và CLB có truyền thống trong công tác đào tạo trẻ như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, Công an Hà Nội và Hải Phòng.

Sau quá trình tập luyện và rà soát lực lượng trong nước, U16 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù mang tính chất giao hữu, CFA Team China luôn được đánh giá là giải đấu có giá trị chuyên môn cao đối với các đội tuyển trẻ.

Việc LĐBĐ Trung Quốc thường xuyên lựa chọn những khách mời đến từ các nền bóng đá có chất lượng của châu Á giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu trong môi trường cạnh tranh với tốc độ và cường độ cao.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với ba đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp Australia vào ngày 24-9, gặp Trung Quốc vào ngày 27-9 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 30-9. Các trận đấu diễn ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.

KHÁNH VÂN