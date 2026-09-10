U17 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập huấn cho World Cup 2026

Theo chia sẻ của phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú, hành trình của đội tuyển U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 là đặc biệt quan trọng.

U17 Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2027. Ảnh: VFF

Việc giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup là thành quả nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam sau khi U17 Việt Nam xuất sắc lọt vào tứ kết VCK AFC U17 châu Á 2026. Đây cũng là dấu mốc tiếp nối thành tích vô địch U17 Đông Nam Á 2026 của đội tuyển.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam tập trung từ ngày 20-9 để chuẩn bị cho sân chơi thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch thi đấu giao hữu tại Thái Lan trong dịp FIFA Days tháng 9 đã phải điều chỉnh do đơn vị tổ chức thay đổi địa điểm sang Tây Ban Nha, khiến đội tuyển không kịp hoàn tất thủ tục liên quan.

LĐBĐ Việt Nam đang chủ động tìm phương án thay thế, ưu tiên tổ chức tập huấn tại khu vực Tây Á, trước khi đội tuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup từ ngày 17-11 đến 23-12-2026.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (giữa) tại buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông ngày 10-9.

Mục tiêu của thầy trò HLV Roland được xác định rõ là nỗ lực vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup. Đây không chỉ là nhiệm vụ thi đấu của một đội tuyển trẻ mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao thế giới, qua đó phục vụ quá trình phát triển lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

KHÁNH VÂN