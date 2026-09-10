Nguyễn Công Phương lỡ hẹn ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam gặp khó

U23 Việt Nam liên tiếp đón nhận những thông tin không vui về lực lượng khi Nguyễn Công Phương chấn thương, còn Phạm Đình Hải chưa thể hội quân trước ngày lên đường dự ASIAD 2026.

Nguyễn Công Phương (bên phải) lỡ hẹn cùng ASIAD 2026 khi không kịp bình phục chấn thương. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chia sẻ với truyền thông chiều 10-9, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết thủ môn Đình Hải đang gặp vấn đề về thể trạng và CLB Hà Nội chưa đồng ý nhả người. Điều này khiến HLV Đinh Hồng Vinh hiện chỉ có hai thủ môn là Hoa Xuân Tín và Cao Văn Bình trong quá trình chuẩn bị.

Đây là vấn đề đáng lo bởi theo điều lệ ASIAD 2026, mỗi đội bắt buộc phải đăng ký ba thủ môn. Việc bổ sung người thay thế Đình Hải cũng không thể thực hiện một cách đơn giản, bởi nếu cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng, ban tổ chức cần xác nhận cụ thể về tình trạng chấn thương.

“Về quy định, chúng ta bắt buộc phải có 3 thủ môn, nên chắc chắn đội tuyển U23 Việt Nam phải bổ sung”, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết.

Trong lúc bài toán ở vị trí thủ môn chưa được giải quyết, U23 Việt Nam tiếp tục chịu tổn thất ở tuyến giữa. Theo thông tin của SGGP, Nguyễn Công Phương bị phù nề cơ đùi và không kịp bình phục để cùng đội sang Nhật Bản.

Lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều xáo trộn giờ chót vì chấn thương.

Công Phương là một trong những tiền vệ được kỳ vọng trong kế hoạch của HLV Đinh Hồng Vinh. Việc cầu thủ đang khoác áo chấn thương vào thời điểm sát giải khiến phương án nhân sự của U23 Việt Nam tiếp tục phải điều chỉnh.

Để bổ sung cho tuyến giữa, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định gọi Hoàng Quang Dũng của CLB Huế. Tuy nhiên, đây cũng là phương án diễn ra trong thế bị động khi thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam không còn nhiều.

Thêm vào đó, hậu vệ Đặng Tuấn Phong cũng dự kiến chỉ hội quân vào ngày 15-9. Điều đó đồng nghĩa cầu thủ của Hải Phòng nhiều khả năng sẽ không kịp tham dự trận ra quân gặp Kuwait.

Nói về mục tiêu của U23 Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Mục tiêu là vượt qua vòng bảng, vào tứ kết. Nhưng đáng tiếc là thời gian gấp gáp không như mong muốn nên sẽ ảnh hưởng tới đội".

Theo kế hoạch, đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt dự kiến lên đường sang Nhật Bản vào đêm 12-9 và có 2 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân tại ASIAD 2026.

HƯƠNG NGUYỄN