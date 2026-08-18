Cẩn thận không bao giờ thừa

Với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào trận chung kết. Tuy nhiên, những diễn biến tại lượt đi cho thấy vẫn còn đó những hiểm họa buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải đặc biệt “cẩn thận củi lửa” khi tiếp đón Malaysia vào tối 19-8.

"Máy khoan" Xuân Son tiếp tục là tay săn bàn chủ lực của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: ANH KHOA

Tương quan lực lượng, phong độ hiện tại cùng lợi thế hai bàn dắt túi đang mở ra cánh cửa lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về. Dù vậy, bóng đá luôn chứa đựng những biến số khó lường. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng nhận bài học xương máu cũng trước chính người Mã. Đó là thất bại cay đắng ở trận bán kết lượt về AFF Cup năm xưa ngay trên sân nhà, dù đã giành chiến thắng ở lượt đi trên đất Malaysia.

Đó vẫn được xem là một trong những trận thua đau đớn nhất của "Những chiến binh Sao Vàng" trước đối thủ duyên nợ này. Ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang nắm giữ mọi lợi thế từ tỷ số, điểm tựa sân nhà cho đến tâm lý thoải mái. Thế nhưng, trước mắt họ vẫn còn 90 phút lượt về đầy giông bão.

Nhìn lại trận lượt đi, các chân sút áo đỏ đã gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và áp sát tầm cao của Malaysia. Phải nhờ đến những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân rực rỡ, tuyển Việt Nam mới có thể ra về với chiến thắng trọn vẹn. Điều đó chứng tỏ ban huấn luyện Malaysia đã có sự chuẩn bị và bày binh bố trận rất tốt nhằm chia cắt các mũi nhọn tấn công của chúng ta.

Sự tập trung của hàng phòng ngự là yếu tố rất quan trọng ở trận tái đấu này. Ảnh: ANH KHOA

Trong chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình lần này, nhiều khả năng Malaysia vẫn sẽ chọn lối chơi an toàn từ phần sân nhà, chủ động rình rập và chờ thời điểm thích hợp để dâng cao đội hình. Thực tế, Malaysia không có nhiều lựa chọn ngoài việc đá chắc chắn và chờ đợi sơ hở. Đây sẽ là cuộc đấu trí cân não giữa hai chiến lược gia khi một bên buộc phải mạo hiểm, còn một bên cần sự thực dụng để bảo toàn thành quả.

Kịch bản mà đội khách kỳ vọng nhất lúc này là tìm kiếm một bàn thắng sớm tại Mỹ Đình để xoay chuyển cục diện. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhìn vào những sơ hở ở trận lượt đi, khi có những thời điểm khung thành của thủ môn Lê Giang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các pha đánh vỗ mặt ở trung lộ.

Sự tập trung tuyệt đối, đánh giá đúng tầm và tôn trọng đối thủ là những từ khóa mà các cầu thủ Việt Nam phải khắc cốt ghi tâm trong trận lượt về. Khi rơi vào thế không còn gì để mất, mãnh hổ Malaysia sẽ trở nên nguy hiểm và khó lường hơn bao giờ hết. Một tấm vé vào chơi trận chung kết ASEAN Cup 2026 đang ở rất gần, và tuyển Việt Nam cần một cái đầu lạnh để cụ thể hóa lợi thế thành tấm vé lịch sử.

QUỐC CƯỜNG