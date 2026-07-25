Thái Lan khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm

Tuyển Thái Lan khởi đầu bảng B thuộc ASEAN Cup 2026 đầy thuyết phục khi vượt qua đội chủ nhà Lào kết quả 5-0 vào tối 25-7.

Các tuyển thủ Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. ẢNH: FAT

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Phút 10, Teerasak Poeiphimai bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, mở tỷ số cho đội khách sau những phút đầu gây sức ép liên tục.

Lào nỗ lực tổ chức phản công nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khai thác những sai sót của hàng thủ đối phương. Phút 27, Kakana Khamyok tận dụng sai lầm trong khâu triển khai bóng của Lào để dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 43 khi trung vệ Phetdavanh Somsanid nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Yotsakorn Burapha. Chơi thiếu người khiến Lào hoàn toàn đánh mất khả năng chống đỡ trước sức ép của đối thủ.

Đội tuyển Lào gặp nhiều khó khăn. ẢNH: FAT

Sang hiệp 2, Thái Lan tận dụng tối đa lợi thế hơn người để liên tiếp ghi thêm ba bàn thắng. Phút 48, Yotsakorn Burapha nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Chỉ 3 phút sau, đội trưởng Sarach Yooyen lập công với pha kết thúc chính xác từ rìa vòng cấm, trước khi Kakana Khamyok hoàn tất cú đúp ở phút 59, ấn định chiến thắng đậm 5-0.

Những phút còn lại, Thái Lan vẫn duy trì sức ép và tạo thêm nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu các chân sút tận dụng tốt hơn, cách biệt hoàn toàn có thể được nới rộng. Trong khi đó, Lào gần như không thể tạo ra sức phản kháng đáng kể khi phải thi đấu thiếu người suốt hiệp 2.

Chiến thắng 5-0 giúp Thái Lan có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026, khi tạm dẫn đầu bảng B. Xếp sau “Voi chiến” là Malaysia, khi đội bóng này ở trận đấu sớm đã vượt qua Myanmar tỷ số 2-1.

HỮU THÀNH