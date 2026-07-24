HLV Timor Leste: Đội tuyển Việt Nam vượt trội hoàn toàn so với chúng tôi

Các tuyển thủ Timor Leste gặp nhiều khó khăn trước các đồng nghiệp bên phía Việt Nam. ẢNH: ANH KHOA

Phát biểu sau trận đấu tại sân Choburi (Thái Lan) vào tối 24-7, HLV Jose Pedro đã lường trước kịch bản thua đậm khi phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực. Ông nói: “Giống như những gì tôi đã kỳ vọng và chia sẻ trong buổi họp báo hôm qua, Timor Leste phải đối đầu với đối thủ rất mạnh. Đội tuyển Việt Nam sở hữu những cầu thủ thực sự chất lượng, không chỉ 3 cầu thủ trên hàng công mà là cả tập thể”.

HLV Jose Pedro tiếp lời: “Chúng tôi mắc một số sai lầm và phải trả giá bằng cả trận đấu, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất hay và trình diễn phong độ vượt trội. Tôi nghĩ họ giải quyết trận đấu ngay từ hiệp 1”.

HLV Jose Pedro dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp Kim Sang-sik khi tung ra đội hình mạnh nhất thay vì cất các trụ cột. Ông nói: “Tôi cũng muốn dành sự tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam vì tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà họ dành cho chúng tôi. Họ không cất các trụ cột trên băng ghế dự bị. Khi phải thi đấu với những cầu thủ chất lượng như vậy, thử thách là vô cùng lớn”.

Bên cạnh đó, HLV Timor Leste cho rằng thất bại đậm là bài học cần thiết đối với tập thể còn rất trẻ của mình. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói: “Các học trò cần phát triển, cần cải thiện và cần trưởng thành hơn. Chúng tôi phải đối mặt với những trận đấu như thế này để tiến bộ và vươn lên. Chỉ bằng cách trải qua những sai lầm này, chúng tôi mới học hỏi và không lặp lại chúng trong tương lai gần. Đây thực sự là trận đấu vô cùng khó khăn”.

HLV Jose Pedro của Timor Leste. ẢNH: TÂM HÀ

Trên sân, đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội và sớm mở tỷ số ở phút 7 nhờ Đỗ Hoàng Hên trước khi Nguyễn Đình Bắc nhân đôi cách biệt ở phút 31. Đến cuối hiệp 1, Hoàng Hên và Đình Bắc lần lượt hoàn tất cú đúp, còn Nguyễn Xuân Son ghi thêm 1 bàn giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0.

Sang hiệp 2, dù chủ động giảm nhịp độ và thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự, đội tuyển Việt Nam vẫn ghi thêm hai bàn thắng. Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, trong khi hậu vệ Faruggia bên phía Timor Leste phản lưới nhà, khép lại chiến thắng 7-0 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng đậm cũng giúp đội tuyển Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội so với Singapore.

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HỮU THÀNH