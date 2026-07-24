Bóng đá trong nước

Thầy trò đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp Singapore trên sân nhà

SGGPO

Đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi qua chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore.

Thầy trò đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp Singapore trên sân nhà

Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thể hiện được gần như trọn vẹn những gì Ban huấn luyện đã chuẩn bị. Việc ghi được nhiều bàn thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin này để thể hiện tốt ở những trận đấu tiếp theo”.

Trận tiếp theo sẽ gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, ông Kim nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là quên đi kết quả của trận đấu hôm nay. Các cầu thủ cần hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”.

Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng chiến thắng là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một tháng qua. Anh cho biết: “Toàn đội đã có khoảng một tháng chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chiến thắng hôm nay là thành quả của quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có một ASEAN Cup thành công”.

44d05b25-b960-4807-adb3-04166d7978b6.jfif
Hàng tấn công đội tuyển Việt Nam đạt hiệu suất ghi bàn cao ở trận ra quân.

Chia sẻ về ba bàn thắng ghi được trong trận đấu, Đình Bắc cho biết anh đều yêu thích cả ba pha lập công và tiết lộ màn ăn mừng được lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil. “Tôi thích cả ba bàn thắng. Điệu ăn mừng được tôi lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil và muốn thực hiện lại theo cách của mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Hẹn gặp mọi người ở trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước trên chuyến bay chiều 25-7. Đội sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore.

Tin liên quan
ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

Sân Mỹ Đình Chiều 25-7 ASEAN Cup Nguyễn Đình Bắc Kim Sang-sik Đình Bắc Quỹ thời gian Đội tuyển Việt Nam Sự tự tin Rất vui

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn