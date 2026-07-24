Thầy trò đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận gặp Singapore trên sân nhà

Đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi qua chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore.

Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thể hiện được gần như trọn vẹn những gì Ban huấn luyện đã chuẩn bị. Việc ghi được nhiều bàn thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin này để thể hiện tốt ở những trận đấu tiếp theo”.

Trận tiếp theo sẽ gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, ông Kim nói: “Điều quan trọng nhất lúc này là quên đi kết quả của trận đấu hôm nay. Các cầu thủ cần hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”.

Được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng chiến thắng là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một tháng qua. Anh cho biết: “Toàn đội đã có khoảng một tháng chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chiến thắng hôm nay là thành quả của quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có một ASEAN Cup thành công”.

Hàng tấn công đội tuyển Việt Nam đạt hiệu suất ghi bàn cao ở trận ra quân.

Chia sẻ về ba bàn thắng ghi được trong trận đấu, Đình Bắc cho biết anh đều yêu thích cả ba pha lập công và tiết lộ màn ăn mừng được lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil. “Tôi thích cả ba bàn thắng. Điệu ăn mừng được tôi lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil và muốn thực hiện lại theo cách của mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Hẹn gặp mọi người ở trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước trên chuyến bay chiều 25-7. Đội sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore.

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