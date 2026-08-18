Lý do Malaysia tự tin sẽ lội ngược dòng trước Việt Nam ở lượt về

Ngay sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia chỉ "thua một trận chiến chứ chưa thua cả cuộc chiến" và tin vào cuộc ngược dòng ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19-8.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân 58 tuổi này tiếp tục nhấn mạnh: "Việt Nam thắng 2-0 và có quá nhiều lợi thế. Nhưng chúng tôi không ngán. Vẫn còn ít nhất 90 phút phía trước. Đội Malaysia đến Hà Nội với niềm tin rằng chúng tôi sẽ lật ngược thế cờ".

Nếu xét về các con số thống kê, lịch sử đang không ủng hộ Malaysia. Giải vô địch Đông Nam Á chưa từng chứng kiến đội nào ngược dòng sau khi thua cách biệt hai bàn tại lượt đi.

Trong 33 cặp đấu bán kết và chung kết từ năm 2004 đến 2024, chỉ 5 lần đội thua ở lượt đi ngược dòng tại lượt về để thắng chung cuộc, nhưng là với cách biệt một bàn. Đây là cơ sở để truyền thông Đông Nam Á nhận định Việt Nam và Thái Lan sẽ vào chung kết.

Chưa hết, xét về thành tích đối đầu, Malaysia thua 10 và hòa một qua 11 trận gần nhất. Rồi Việt Nam đang có chuỗi 20 trận bất bại.

Riêng đối với cá nhân HLV Tan Cheng Hoe, người từng dẫn dắt tuyển Malaysia trong giai đoạn từ 2018-2022, đã đối đầu với Việt Nam tổng cộng 6 lần trên mọi đấu trường.

Trong đó, Malaysia nhận đến 5 thất bại bao gồm: thất bại 0-2 ở vòng bảng và 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018, rồi thua 0-1 và 1-2 tại vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, trước đó là thất bại 0-3 ở AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, niềm tin của ông Tan Cheng Hoe không phải là không có cơ sở. Đầu tiên chính là màn ngược dòng của 12 năm trước trên sân Mỹ Đình sau khi Malaysia đã để thua 1-2 ở lượt đi.

Trong 7 lần vào bán kết trước đây tính từ năm 2004, có 3 lần Malaysia tiến thẳng đến trận chung kết và 2 trong số 3 lần đó, bại tướng của họ là Việt Nam (các giải 2010, 2014).

Lần còn lại là vào năm 2018, khi đó họ loại Thái Lan ở bán kết trước khi thua Việt Nam. Như vậy, Việt Nam chưa từng vượt qua Malaysia ở vòng bán kết.

Rodney Celvin (áo vàng) của Malaysia tranh bóng với Xuân Son ở trận lượt đi trên sân Kuala Lumpur. Ảnh: ANH KHOA

Bản thân HLV Tan Cheng Hoe cũng là một dữ kiện đáng tham khảo. Ông chính là HLV đã giúp U23 Malaysia đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2009, và làm trợ lý HLV ở AFF Cup 2010, giải đấu mà Malaysia vượt qua Việt Nam ở bán kết trước khi vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên cũng là duy nhất cho đến nay. Nói cách khác, HLV Tan Cheng Hoe có lẽ là người Malaysia hiểu rõ bóng đá Việt Nam nhất.

Cơ sở cuối cùng để ông Tan tin vào cuộc ngược dòng chính là những gì đã diễn ra ở lượt đi. Trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn, trong tay lại không có lực lượng tốt nhất, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn tạo ra một trận đấu cân bằng với chiến thuật pressing cực kỳ khó chịu, khiến Việt Nam khá vất vả mới giành chiến thắng nhờ một pha ghi bàn khó tin của Xuân Son và bàn phản lưới nhà.

Xét về thống kê, đó là trận đấu Việt Nam chỉ nhỉnh hơn nhờ biến áp lực thành bàn thắng. Ngược lại, Malaysia có thể đổ lỗi cho vận xui để giữ vững tinh thần cũng như lối chơi cho trận lượt về.

Dù việc ghi 2 bàn trên sân Mỹ Đình là điều không đơn giản nhưng trong thế “không có gì để mất”, cùng một tập thể có tính đoàn kết cao được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm, Malaysia vẫn là đội bóng rất nguy hiểm đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HỒ VIỆT