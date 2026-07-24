Bóng đá trong nước

Đội nữ TPHCM I kéo dài mạch trận toàn thắng

SGGPO

Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra vào chiều 24-7 trên các sân Hà Đông, Hà Nam và Ngãi Giao. Bất ngờ đã không xảy ra khi các đội mạnh hơn đều giành chiến thắng.

TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau lượt 8.
TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau lượt 8.

Trận derby giữa hai đội cùng TPHCM diễn ra với thế trận 1 chiều nghiêng về TPHCM I dù HLV Đoàn Chi không đưa lực lượng mạnh nhất ở đội hình xuất phát. Kết thúc hiệp đầu tiên, TPHCM I đã tạo cách biệt 2-0 với các pha lập công của K’Thủa và Lê Hoài Lương.

Sau giờ nghỉ, TPHCM I tiếp tục tạo thế trận lấn lướt. Thùy Linh nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 trước khi Quỳnh Anh, Alves và Huỳnh Như lần lượt ghi bàn, khép lại chiến thắng đậm 6-0 cho TPHCM I.

Ở trận derby khác giữa hai đội cùng thành phố Hà Nội với thế trận áp đảo từ Hải Yến và các đồng đội. Hà Nội I đã thắng 3-0 trước các đàn em Hà Nội II với các bàn thắng của Ánh Mỹ, Thanh Nhã và Hải Yến.

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Thái Nguyên T&T giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Hà Nam.

Khép lại lượt trận thứ 8 là cuộc so tài giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T. Trong thế trận giằng co, đội bóng xứ chè đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 2-1, qua đó có trọn vẹn 3 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Cả hai bàn thắng của Thái Nguyên T&T đều do công của chân sút số của đội khách là Bích Thùy. Với những kết quả này, TPHCM I tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn 3 điểm so với đội nhì bảng là Hà Nội I. Thái Nguyên T&T tiếp tục áp sát hai đội đầu bảng với 15 điểm.

LÊ ANH

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TPHCM I Thái Nguyên T&T Lê Hoài Lương Phút 51 Hà Nội II Hải Yến Hà Nội I Phong Phú Hà Nam Huỳnh Như Thanh Nhã

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