Kiều bào tại Thái Lan rủ nhau tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Với giá vé ở mức khá "mềm" đã tạo điều kiện cho nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan nhanh chóng rủ nhau mua vé, lên kế hoạch đến sân Chonburi tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste.

Gia đình vợ Việt - chồng Thái của chị Nguyễn Thị Mơ cổ vũ cho các đội tuyển thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025. ẢNH: HỮU THÀNH

Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức, Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) quyết định chọn sân Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho hai trận đấu tại bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, trong đó có cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 24-7.

FFTL triển khai bán vé hoàn toàn theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống ThaiTicket Major. Ban tổ chức chỉ mở hai khán đài, tương ứng với cổng số 8 và cổng số 12, phục vụ khán giả vào sân. Cả hai khán đài đều có mức giá đồng hạng 200 baht (khoảng 155.000 đồng), thấp hơn đáng kể so với giá vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ hay mới nhất là Thái Nguyên.

Việc thi đấu tại Chonburi cũng mang đến lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam khi khu vực này tập trung đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc. Nhiều gia đình đã nhanh chóng đặt vé để trực tiếp cổ vũ đội tuyển trong trận mở màn. Chị Nguyễn Thị Mơ (44 tuổi, quê Bắc Ninh), hiện sinh sống tại tỉnh Chachoengsao, cách Chonburi khoảng 30 km, cho biết gia đình chị đã mua tổng cộng 7 vé để đến sân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Chonburi khá mềm

"Nhà tôi có bốn người, cùng ba người thân trong gia đình đều sẽ đến sân xem trận đấu. Chồng tôi là người Thái nhưng rất ủng hộ tuyển Việt Nam. Con trai tôi cũng nghỉ buổi tập âm nhạc vì trùng lịch thi đấu để đi cổ vũ đội bóng quê hương của mẹ", chị Mơ chia sẻ.

Theo chị Mơ, không khí trước trận đấu đang rất sôi động trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Nhiều bạn bè, người quen đã chủ động liên hệ nhờ chị hỗ trợ đặt vé trực tuyến, trong đó có cả những cổ động viên từ Việt Nam sang Thái Lan để tiếp lửa cho Nguyễn Quang Hải và các đồng đội.

Còn anh Trần Văn Hùng (36 tuổi, quê Nghệ An), đang làm việc tại tỉnh Rayong, cho biết anh cùng nhóm bạn hơn 10 người đã hẹn nhau di chuyển gần 70 km đến sân Chonburi để cổ vũ tuyển Việt Nam.

Anh chia sẻ: "Giá vé chỉ khoảng 155.000 đồng nên gần như ai cũng có thể mua được. Điều quan trọng hơn là lâu lắm rồi tuyển Việt Nam mới thi đấu gần nơi chúng tôi sinh sống, nên mọi người đều rất háo hức. Nhóm tôi đã chuẩn bị cờ, áo đỏ và trống để vào sân tiếp lửa cho đội tuyển. Hy vọng khán đài sẽ phủ kín màu cờ Việt Nam và tạo lợi thế tinh thần cho các tuyển thủ".

HỮU THÀNH