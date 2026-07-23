ASEAN Cup 2026 - Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vương

Sau trận giao hữu với đội tuyển Myanmar ở sân Thái Nguyên, sáng 20-7, thầy trò đội tuyển Việt Nam bay thẳng sang Chonburi (Thái Lan). Không có phát biểu hay lời hứa hẹn, nhưng đằng sau sự lặng lẽ ấy là cả một áp lực rất lớn với nhà đương kim vô địch.

ASEAN Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi kỷ niệm 30 năm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ra đời. Trong bối cảnh giải đấu đang đứng trước những sự thay đổi lớn về cấu trúc và chịu áp lực cạnh tranh từ các hệ thống giải đấu quốc tế khác mà cụ thể là FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra cuối năm, việc bảo vệ thành công ngôi vương có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam.

Hai tuyển thủ Văn Hậu và Việt Anh tập luyện tại Chonburi (Thái Lan), ngày 22-7. Ảnh: NHẬT ANH

Năm 2024, dù khởi đầu không suôn sẻ, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của các cá nhân, đặc biệt là sự có mặt lần đầu tiên của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, “Những chiến binh Sao Vàng” lần thứ ba bước lên đỉnh cao khu vực sau khi vượt qua kình địch Thái Lan. Giờ đây, theo giới quan sát trong nước, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu đội hình chất lượng, giàu sức công phá hơn cả thế hệ 2008 hay 2018. Ba cầu thủ gốc Brazil nhập tịch, gồm Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đã lấp đầy điểm yếu của bóng đá Việt: thể hình, khả năng tranh chấp tay đôi và kỹ năng dứt điểm.

Điều đáng nói hơn nằm ở cách bộ ba nhập tịch vận hành cùng những trụ cột cũ. Sự càn lướt của Hoàng Hên và Tài Lộc đã “giải phóng” không gian cho Quang Hải và Hoàng Đức, giúp bộ đôi sáng tạo giữa sân thoải mái tung ra những đường chuyền. Hai Long và Đình Bắc, hai gương mặt trẻ, mang lại tốc độ và sự đột biến ở hai biên. Đó là một cỗ máy vừa có kinh nghiệm, vừa có tốc độ, vừa có chất thép.

Quang Hải trong buổi tập tại Chonburi (Thái Lan) ngày 22-7. ẢNH: NHẬT ANH

Báo chí Indonesia và Thái Lan đánh giá cao năng lực của đội tuyển Việt Nam, nhưng chính truyền thông Hàn Quốc (nơi HLV Kim Sang-sik xuất thân) lại đưa ra tiếng nói tỉnh táo nhất. Các cây bút của Hàn Quốc cho rằng hàng thủ Việt Nam vẫn để lộ khoảng trống khi tuyến tiền vệ dâng cao nhưng không kịp lùi về. Trong một đội hình quá thừa các cầu thủ tấn công, việc thiếu một cầu thủ đóng vai trò mỏ neo chiến thuật, chuyển đổi trạng thái sẽ bị xem là điểm yếu mà HLV Kim Sang-sik phải tìm cách giải quyết.

Tại ASEAN Cup 2026, mục tiêu vô địch là bắt buộc với đội tuyển Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu mà còn là một phép thử cho bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik và các học trò trước những đối thủ đang ráo riết bám đuổi như Indonesia hay Thái Lan. Thành công tại giải đấu này được xem là bệ phóng lý tưởng cho Asian Cup 2027 vào đầu năm sau và xa hơn là mục tiêu lọt vào top 12 đội bóng mạnh nhất châu lục để cạnh tranh suất dự World Cup 2030.

ĐĂNG LINH