Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp dàn cầu thủ châu Âu của Timor Leste

Dù được đánh giá cao hơn Timor Leste tại trận ra quân ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội không được phép chủ quan khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu được dự báo mang đến những khó khăn.

Timor Leste mang đến ASEAN Cup 2026 với 11 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. ẢNH: AFF

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân gặp chủ nhà Timor Leste ở bảng A thuộc ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu được tổ chức trên sân trung lập sau khi Timor-Leste không thể đăng cai do các SVĐ trong nước chưa đáp ứng các tiêu chuẩn của Ban tổ chức. Đối thủ cũng đã hội quân tại Thái Lan, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch khu vực.

So với những kỳ ASEAN Cup trước đây, Timor Leste trở lại giải đấu bằng diện mạo đáng chú ý hơn. HLV Ze Pedro đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự, trong đó có tới 13 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài. Đáng chú ý, 11 người trong số này đang khoác áo các CLB tại châu Âu, con số nhiều nhất từ trước đến nay của Timor Leste ở một kỳ ASEAN Cup. Việc sở hữu lực lượng cầu thủ được đào tạo và thi đấu trong môi trường bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp Timor Leste nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong danh sách được công bố có nhiều cầu thủ đáng chú ý như tiền vệ Claudio Osorio đang chơi cho Cobh Ramblers (Ireland), hậu vệ Eric Silva khoác áo Sesimbra và Joao Varudo thi đấu cho Sintrense (Bồ Đào Nha). Trên hàng công, Joao Rangel đang chơi bóng tại Anh trong màu áo Leiston, Zion Cruz khoác áo Lusitano FCV (Bồ Đào Nha), còn Oatnasio da Silva thi đấu cho Portadown.

Ngoài lực lượng tại châu Âu, Timor Leste còn triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Australia, Singapore và Malaysia.

Không chỉ đầu tư vào nguồn cầu thủ xuất ngoại, Timor Leste còn cho thấy chiến lược trẻ hóa lực lượng. Đội hình dự ASEAN Cup 2026 có năm sinh trung bình 2003-2004. Nhiều cầu thủ mới 18 tuổi đã được trao cơ hội như thủ môn Egidio Oliveira hay 2 tiền vệ Tristan Arrarte và Denilson Almeida, đều sinh năm 2008. Bên cạnh đó, HLV Ze Pedro vẫn giữ lại một số cựu binh để làm nòng cốt, nổi bật là hậu vệ Joao Varudo (sinh năm 1992) và tiền đạo João Pedro (sinh năm 1998).

Timor Leste góp mặt tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng loại. Thành tích này tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng trước khi bước vào bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với sự góp mặt của Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch sau thành công tại ASEAN Cup 2024. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ ngôi vương, vì vậy một kết quả thuận lợi trước Timor-Leste sẽ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

HỮU THÀNH