Làn gió mới từ Patrik Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc

Thủ môn Patrik Lê Giang nhận được sự động viên từ các lãnh đạo sau màn ra mắt ấn tượng tại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Thực tế, HLV Kim Sang-sik từ lâu "chấm" Lê Giang và Tài Lộc như những nhân tố có thể nâng tầm chất lượng đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đều có những cuộc "cách mạng" về lực lượng, sự xuất hiện của hai tuyển thủ nhập tịch Lê Giang và Tài Lộc đã nhận được nhiều kỳ vọng, không chỉ từ HLV Kim Sang-sik mà còn từ người hâm mộ Việt Nam. Với năng lực được kiểm chứng qua nhiều mùa giải thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, bộ đôi tân binh này nhanh chóng hòa nhập và được xếp đá chính trong trận giao hữu gặp Myanmar tối 18-7.

Trong thế trận hoàn toàn áp đảo trước Myanmar, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-0. Hơi tiếc khi hàng công của đội khách không đủ sắc bén để tạo ra nhiều sức ép, khiến Lê Giang chưa có nhiều "đất diễn". Dẫu vậy, điều đó cũng cho thấy thủ thành sinh năm 1992 cùng hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã phối hợp ăn ý và hoàn thành tốt yêu cầu về mặt chiến thuật.

Một chi tiết đáng chú ý là sau trận đấu với Myanmar, Lê Giang vẫn ăn mừng đầy cảm xúc cùng người hâm mộ, dù đây chỉ là trận giao hữu và đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm. Một phần bởi đây là màn ra mắt của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, phần khác là mong muốn chứng minh sự quyết tâm, đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik trong mục tiêu trước mắt là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Với khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau quãng thời gian dài chờ đợi để được nhập tịch theo quê cha, Lê Giang luôn nỗ lực duy trì phong độ ổn định. Điều đó đã được anh thể hiện rõ trong suốt 3 năm khoác áo Công an TPHCM. Danh hiệu Cúp Quốc gia vừa giành được cũng trở thành cú hích tinh thần, tiếp thêm động lực để Lê Giang cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Tài Lộc in dấu giày trong bàn thắng mở điểm của Nguyễn Xuân Son. ẢNH: QUANG TIẾN

Nếu Lê Giang có một trận đấu khá nhàn hạ thì Tài Lộc lại trải qua ngày thi đấu thăng hoa. Chân sút 32 tuổi in dấu giày trong bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình nhanh chóng bắt nhịp với "văn hoá Việt" tại đội tuyển quốc gia, tạo được sự kết nối với 2 đồng đội đồng hương Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàn Hên, đồng thời hòa nhập tốt với các cầu thủ Việt Nam.

Sự xuất hiện của Tài Lộc giúp hàng công đội tuyển Việt Nam đa dạng hơn trong cách tiếp cận khung thành đối phương, từ những pha phối hợp trung lộ, dứt điểm từ xa đến các tình huống bóng bổng... Tiền đạo này cũng phần nào bổ sung yếu tố thể hình vốn là hạn chế của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Dĩ nhiên, ban huấn luyện cùng các tuyển thủ vẫn còn những phương án chiến thuật chưa bộc lộ để tạo bất ngờ cho các đối thủ tại ASEAN Cup 2026.

Cũng chính HLV Jorn Andersen của Myanmar đánh giá cao dàn tuyển thủ nhập tịch của HLV Kim Sang-sik rằng: sẻ: “Chúng tôi không có cầu thủ yếu tố nước ngoài nào trong đội hình, nhưng đây không phải câu chuyện của riêng Việt Nam. Các đội bóng khác cũng đang làm như vậy. Nếu thực hiện được điều đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia và tốt cho đội bóng. Những cầu thủ này đôi khi sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng chiến thắng trước một đối thủ chưa được đánh giá cao như Myanmar vẫn chưa đủ cơ sở để đánh giá toàn diện những điều chỉnh chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, từ những tín hiệu tích cực đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một đội tuyển Việt Nam với diện mạo mới, đủ bản lĩnh để bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, đồng thời hướng đến mục tiêu cạnh tranh thành tích cao tại Asian Cup vào đầu năm 2027.

HỮU THÀNH