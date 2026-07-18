HLV Myanmar đánh giá cao dàn tuyển thủ Việt Nam nhập tịch

Theo HLV Jorn Andersen, dàn tuyển thủ nhập tịch là một trong những yếu tố tạo nên khác biệt cho Việt Nam sau thất bại 0-4 của Myanmar ở trận giao hữu diễn ra tối 18-7 trên sân Thái Nguyên.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son toả sáng ở trận giao hữu trước Myanmar. ẢNH: MINH HOÀNG

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jorn Andersen chia sẻ: “Tôi không muốn nói điều gì sai sót, nhưng nếu bạn có thể sở hữu các cầu thủ nước ngoài thi đấu cho quốc gia và giúp cải thiện chất lượng đội tuyển thì đó là một lợi thế rất lớn. Chúng tôi không có cầu thủ nước ngoài nào trong đội hình, nhưng đây không phải câu chuyện của riêng Việt Nam. Các đội bóng khác cũng đang làm như vậy. Nếu thực hiện được điều đó, nó sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia và tốt cho đội bóng. Những cầu thủ này đôi khi sẽ tạo nên sự khác biệt”.

Nhà cầm quân Na Uy tiếp lời: “Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ lại thi đấu với một đội bóng mạnh về mặt chiến thuật như Việt Nam trong mọi trận đấu. Vì vậy ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thể sẽ làm tốt hơn”.

Bên cạnh việc thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, HLV Myanmar cũng cho biết đội bóng của ông cần nhanh chóng rút ra bài học sau thất bại nặng nề để hướng đến màn trình diễn tích cực hơn trong những trận đấu tiếp theo.

“Có một số điều nhỏ mà chúng tôi buộc phải thay đổi, chúng tôi phải học hỏi. Hãy chờ xem ở lần tới liệu chúng tôi có thể làm tốt hơn hay không”, ông nói.

HLV Jorn Andersen của Myanmar

Trên sân Thái Nguyên, tuyển Việt Nam có màn tổng duyệt ấn tượng trước ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0. HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch trên hàng công và nhanh chóng tạo ra hiệu quả.

Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng cú volley đẹp mắt sau pha phối hợp giữa bộ ba Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Xuân Son. Bàn thắng sớm giúp tuyển Việt Nam thi đấu hưng phấn, liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự Myanmar.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo từ cánh trái. Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội bóng của HLV Kim Sang-sik khi Myanmar gần như không thể triển khai lối chơi trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Hoàng Hên ghi thêm 1 bàn bằng cú sút xa sở trường, trước khi tuyển Việt Nam khép lại chiến thắng thuyết phục 4-0.

Chiến thắng đậm trước Myanmar giúp tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin và những tín hiệu tích cực về sức mạnh của lực lượng, đặc biệt là sự hòa nhập của nhóm cầu thủ nhập tịch, trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026.

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HỮU THÀNH