Son và Hên cùng tỏa sáng, tuyển Việt Nam thắng dễ Myanmar

Đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà ấn tượng trước thềm ASEAN Cup 2026 qua chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận đấu giao hữu vào tối 18-7 trên sân Thái Nguyên. Đó cũng là trận ra mắt của hai tân binh Tài Lộc và Lê Giang.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng lập công đem chiến thắng 4-0 về cho đội chủ nhà. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở đội hình xuất phát, HLV Kim Sang-sik đã tung cả 3 chân sút nhập tịch gốc Brazil là Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên. Phía sau bộ 3 này còn có Quang Hải và Hoàng Đức nên không khó giúp đội chủ nhà sớm tạo thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sớm kiểm soát thế trận và tạo áp lực bên phần sân đối phương, điều mà người xem chờ đợi là màn thể hiện của các nhân tố được dự đoán là chủ lực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng được xem là màn thử nghiệm của ông Kim với hệ thống tấn công khi mà ở đấu trường ASEAN Cup 2026 sắp đến dễ gặp những đối thủ “đổ bê tông” phòng ngự như Timor Leste, Singapore hay Campuchia ở vòng bảng.

Thuận lợi đến sớm với đội tuyển Việt Nam ngay ở phút thứ 5 với bàn mở tỷ số đẳng cấp của Xuân Son sau màn phối hợp giữa bộ ba Hên – Lộc – Son. Từ quả tạt bóng của Hoàng Hên ở biên phải, Tài Lộc làm tường nhã bóng vừa tầm cho Xuân Son ngã người thực hiện cú vô-lê hiểm hóc tung lưới đội khách.

Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu thoải mái hơn, các tiền đạo như “múa” bên phần sân đối phương. Những đường lên bóng của Việt Nam chủ yếu xoáy vào hai biên của Myanmar, khai thác bằng những đường tạt bóng vào trong cho các tiền đạo có thể hình tốt để gậy khó khăn cho hàng thủ đối phương. Bàn nâng tỷ số 2-0 vào phút 41 cũng đến từ tình huống tấn công từ biên, lần này là biên trái từ đường chuyền của Tiến Anh và được Xuân Mạnh kết thúc sau quả đánh đầu cận thành.

Bị dẫn 2 bàn, các cầu thủ Myanmar cũng không thể đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ trước áp lực tấn công ngày càng gia tăng từ đội chủ nhà từ đầu hiệp hai. Cách biệt được nâng lên 3-0 cho tuyển Việt Nam, lần này đến từ pha lập công của Hoàng Hên từ cú sút xa ở trung lộ. Đây cũng là tình huống ghi bàn sở trường thường thấy ở Hoàng Hên trong màu áo Hà Nội FC.

Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Dẫn cách biệt 3 bàn, HLV Kim Sang-sik dần có những điều chỉnh lực lượng. Hai lần thay người đầu tiên ông tung Đình Bắc và Việt Anh vào thay Thành Chung và Nhật Minh. Sự điều chỉnh này được xem là không hề giảm sức mạnh ở cả hai tuyến. Nhất là đội chủ nhà có 15 phút thi đấu với 4 tiền đạo trước khi Hoàng Hên rời sân ở phút 76 để nhường vị trí cho Hai Long. Trước khi trận đấu khép lại, Đình Bắc kịp tạo dấu ấn ở bàn ấn định tỷ số 4-0 từ chấm phạt 11m khi chính chân sút này bị hậu vệ Myanmar phạm lỗi trước đó.

Trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Trận thắng làm cho HLV Kim Sang-sik hài lòng không chỉ ở tỷ số, các tuyển thủ cùng đạt phong độ tốt nhất và những mảng miếng tấn công thành bàn đơn giản, không mất nhiều sức để các đới thủ sắp đến “bắt bài”.

QUỐC CƯỜNG