HLV Kim Sang-sik: “Điều quan trọng là phải vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026"

Trước cuộc so tài với đội tuyển Myanmar, HLV Kim Sang-sik đã có buổi họp báo, trao đổi thông tin cùng giới truyền thông vào ngày 17-7. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đánh giá cao tầm quan trọng của trận giao hữu này.

HLV Kim Sang-sik và thủ quân Quang Hải tại buổi họp báo

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã có gần bốn tuần chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Ông cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, chiến thuật cũng như tâm lý, và trận đấu với Myanmar sẽ là cơ hội để kiểm chứng kết quả của quá trình chuẩn bị này.

“Trận đấu ngày mai là trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. Đây là dịp để Ban huấn luyện đánh giá những gì các cầu thủ đã thể hiện sau gần bốn tuần tập luyện. Điều quan trọng là toàn đội đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào giải đấu chính thức”, ông Kim nói.

Đến với ASEAN Cup 2026, ông Kim cho biết là chưa tính đến việc sẽ gặp đối thủ nào ở vòng trong mà tập trung cho từng trận đấu ngay từ vòng bảng. “Điều quan trọng nhất là phải vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu và thể hiện tốt nhất trên sân để hướng tới kết quả như mong muốn”, HLV Kim Sang-sik nói.

Xuân Son và các đồng đội sẵn sàng cho cuộc so tài cùng Myanmar.

Cùng bảng đấu có Indonesia, Singapore nên sự thận trọng là điều cần thiết. Đánh giá về Myanmar, “quân xanh” của đội tuyển Việt Nam vào ngày 18-7, HLV Kim Sang-sik cho rằng: “Hai năm trước, Việt Nam từng thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực đã được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao ở trận đấu ngày mai”.

“Chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tập thể và sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

QUỐC CƯỜNG