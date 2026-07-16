Thêm Khuất Văn Khang lỡ hẹn cùng ASEAN Cup 2026

Chỉ một ngày sau khi chia tay hậu vệ Duy Mạnh, ngày 16-7 thêm một cầu thủ khác cũng được trả về CLB do không kịp thời gian để phục hồi chấn thương khi mà ASEAN Cup 2026 cận kề. Đó là tiền vệ Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026.

Chiều 16-7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào sáng hôm sau, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Thông tin kém vui tiếp tục đến với ông Kim khi cầu thủ "chuyên trị" ở biên trái là Khuất Văn Khang đã lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026. Chấn thương của Văn Khang chưa hồi phục hoàn toàn nên khả năng không đạt thể trạng tốt nhất khi mà ASEAN Cup 2026 đang cận kề. Ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế thống nhất tạo điều kiện để Văn Khang trở về CLB tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả tốt nhất.

Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rời đội tuyển vì lý do tương tự sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Văn Khang cũng là cầu thủ thứ tư chia tay đội ở đợt tập trung lần này, bởi ở đầu giai đoạn tập huấn, tiền vệ Khoa Ngô cũng không kịp bình phục chấn thương.

Tiền vệ Gia Bảo được triệu tập vào giờ chót. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Để đảm bảo lực lượng, HLV trưởng Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của CLB Công An TPHCM. Đây không phải lần đầu tiên Gia Bảo góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng được HLV Kim Sang Sik triệu tập trong đợt hội quân tháng 11-2025 chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Việc đã có thời gian làm việc cùng Ban huấn luyện sẽ giúp hậu vệ của CLB Công An TPHCM nhanh chóng hòa nhập và bắt nhịp với toàn đội. Theo kế hoạch, sáng 17-7, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên và có buổi tập làm quen sân thi đấu trước cuộc đối đầu với Myanmar vào ngày 18-7.

QUỐC CƯỜNG