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Vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2026 giá bao nhiêu, mua ở đâu?

SGGPO

Ngày 15-7, LĐBĐ Việt Nam đã thông báo kế hoạch bán vé cho hai trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 cũng như giá vé chi tiết.

Vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ASEAN Cup 2026 giá bao nhiêu, mua ở đâu?

Theo lịch thi đấu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đá trên sân nhà gặp đội tuyển Singapore vào lúc 20 giờ ngày 31-7 và gặp đội tuyển Campuchia vào lúc 20 giờ ngày 7-8. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đan xen đó là hai trận trên sân khách gặp Timor Leste và Indonesia.

Ở hai trận đấu trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam công bố 4 mệnh giá vé, gồm: 500.000, 400.000, 300.000 và 200.000 đồng. Giá vé được xem là tương đồng như những giải đấu trên sân nhà gần đây của đội tuyển Việt Nam.

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Vé phát hành hình thức trực tuyến của trận Việt Nam – Singapore bắt đầu từ 10 giờ ngày 17-7 đến 23 giờ 59 ngày 25-7. Vé của trận Việt Nam – Campuchia sẽ được phát hành từ 10 giờ ngày 20-7 đến 23 giờ 59 ngày 29-7.

Đội tuyển Việt Nam sau khi hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc đã về nước và tiếp tục tập luyện tại Hà Nội với quân số hiện tại là 25 cầu thủ. Ngày 18-7 sẽ thi đấu giao hữu cùng đội tuyển Myanmar trên sân Thái Nguyên, sau đó chuẩn bị lên đường sang Thái Lan đá trận mở màn gặp Timor Leste vào ngày 24-7.

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LÊ ANH

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