Đội tuyển Việt Nam đã định hình bộ khung mạnh nhất?

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất 3 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc kéo dài gần 2 tuần. Trước thềm ASEAN Cup 2026, đội còn thêm 1 trận gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18-7, nhưng đến lúc này có lẽ ông Kim đã định hình được 11 cầu thủ đá chính tại giải đấu tới.

Xuân Son từng là nỗi ám ảnh cho các hàng phòng ngự tại ASEAN Cup 2024.

Ở các trận đấu tại Hàn Quốc, ông Kim đã tận dụng tạo cơ hội cho các tuyển thủ được gọi tập trung đợt này ra sân để kiểm tra phong độ từng vị trí trước khi định hình bộ khung ưng ý nhất.

Hai khu vực mà nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn nhất là thủ môn và hàng tấn công. Trong khung thành, đội tuyển đang có Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Trung Kiên. Từ những cái tên này, khả năng Trung Kiên khó cạnh tranh với hai đàn anh còn lại khi còn kém về kinh nghiệm trận mạc. Văn Lâm thì quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam nhiều năm qua, từ thời HLV Park Hang-seo.

Còn lại là Lê Giang Patrik, thủ môn số 1 của CLB Công an TPHCM và duy trì được sự ổn định phong độ trong những mùa bóng vừa qua. So với Văn Lâm, Lê Giang không chỉ có sự ổn định mà xử lý bóng bằng chân cũng như khả năng không chiến tốt hơn. Từ những điều đó, nhất là vừa cùng CLB Công an TPHCM vô địch Cúp Quốc gia sẽ là điểm cộng cho ông Kim trao suất bắt chính cho Lê Giang.

Đoàn Văn Hậu có thể thi đấu tốt ở hành lang trái cũng như trung vệ.

Trên hàng công, tuyển Việt Nam đang có 3 tay săn bàn nhập tịch đều có gốc từ Brazil là Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc. Việc chọn ra hai cái tên đá chính cũng đang làm cho ông Kim khó xử khi mỗi người đều có thế mạnh riêng. Khả năng ông sẽ sử dụng Xuân Son - Tài Lộc đá chính, Hoàng Hên lùi về tuyến sau hơi chếch sang biên trái để hình thành mũi tấn công 3 tiền đạo nhập tịch.

Ngoài sơ đồ trên, ông Kim còn phương án khác là Đình Bắc vào đội hình xuất phát để thay thế cho Son hoặc Lộc. Trong khi Hên nếu đá lệch trái cũng có phương án dự phòng khác là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ chuyên chạy biên trái đang lấy lại phong độ tốt. Ở trục giữa sân, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long như chưa có đối thủ cạnh tranh. Nhưng vấn đề ở cuộc chiến đường dài này, tìm những phương án dự phòng luôn là điều quan trọng.

Tiếc là chấn thương giờ chót của Khoa Ngô đã làm cho cầu thủ này lỡ cơ hội lần đầu khoác áo đội tuyển.

Thầy trò ông Kim Sang-sik còn thêm 1 trận để "làm nóng" qua cuộc so tài với Myanmar tới đây.

Khu trung tuyến còn có những quân bài dự bị chất lượng như Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Long. Trong khi đó Văn Hậu luôn sẵn sàng để đá tốt ở vai trò tiền vệ trái như Hoàng Hên, và sẵn sàng bó vào trong đá hậu vệ. Khu vực hậu vệ hiện đang có những cái tên Việt Anh, Thành Chung, Duy Mạnh, Nhật Minh…

Ông Kim hẳn chỉ còn băn khoăn ở hai trung vệ từ Hà Nội FC khi Duy Mạnh có kinh nghiệm hơn, nhưng vừa bình phục chấn thương, còn Thành Chung thực tế có những thời điểm phong độ thiếu ổn định như ở V-League 2025-2026.

Hai hậu vệ còn lại là Xuân Mạnh và Nhật Minh với những tiến bộ nhanh cùng phong độ tốt, luôn sẵn sàng để ra sân. Đội tuyển Việt Nam còn thêm 1 trận chạy đà cho ASEAN Cup 2026 là gặp Myanmar vào ngày 18-7. Nhưng khả năng trận đấu ấy ông Kim không “bung” hết thực lực, mảng miếng khi thời gian cho giải đấu đến gần, trận đấu có bán vé được truyền hình trực tiếp nên càng có cơ sở cho ông “giấu bài”.

Theo thông tin từ VFF thì vé phát hành trực tuyến cho trận giao hữu giữa Việt Nam và Myanmar đã được bán hết.

QUỐC CƯỜNG