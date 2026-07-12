Bóng đá trong nước

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiếp và làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Incheon

SGGPO

Cùng đội tuyển Việt Nam đang thực hiện chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Incheon (Hàn Quốc), chiều 12-7, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Incheon.

Ông Trần Anh Tú trao tặng áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam đến ông Seo Young Deuk – Giám đốc điều hành Hiệp hội Bóng đá Incheon.
Ông Trần Anh Tú trao tặng áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam đến ông Seo Young Deuk – Giám đốc điều hành Hiệp hội Bóng đá Incheon.

Tham dự buổi gặp có ông Seo Young Deuk – Giám đốc điều hành Hiệp hội Bóng đá Incheon và ông Lee Dong Jun – Giám đốc điều hành DJ Management, đơn vị phối hợp cùng VFF tổ chức chương trình tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Incheon.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú bày tỏ lời cảm ơn tới Hiệp hội Bóng đá Incheon và các đối tác địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện cũng như công tác hậu cần, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có môi trường chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình tập huấn, giao lưu và phát triển bóng đá giữa VFF và Hiệp hội Bóng đá Incheon.

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Về phía Hiệp hội Bóng đá Incheon, ông Seo Young Deuk cho biết rất vui và vinh dự khi đội tuyển quốc gia Việt Nam lựa chọn Incheon làm địa điểm tập huấn trước thềm ASEAN Championship 2026, đồng thời khẳng định Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành, theo sát và hỗ trợ đội tuyển trong suốt thời gian còn lại của chuyến tập huấn.

Bày tỏ tình cảm dành cho bóng đá Việt Nam, ông Seo Young Deuk tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và hoàn thành mục tiêu tại ASEAN Championship 2026.

VFF đã đánh giá cao sự hỗ trợ từ Hiệp hội Bóng đá Incheon và các đối tác địa phương đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển Việt Nam triển khai đúng kế hoạch tập huấn. Đội thi đấu ba trận đấu tập cùng các đối thủ K.League trước khi trở về nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đấu trường khu vực.

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LÊ ANH

Từ khóa

ASEAN Championship 2026 DJ Management Lee Dong Jun ASEAN Cup 2026 Incheon Trần Anh Tú Sân bãi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Tập huấn Đội tuyển Việt Nam

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