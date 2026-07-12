Đặng Văn Lâm đánh giá cao khả năng hòa nhập nhanh của Lê Giang Patrik

Đội tuyển Việt Nam đang vào giai đoạn cuối của đợt tập huấ tại Incheon (Hàn Quốc) để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ngày 13-7, đội sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng, gặp Gangwon FC. Đây là trận đấu quan trọng cho HKV Kim Sang-sik trong việc định hình bộ khung mạnh nhất.

Đặng Văn Lâm đang là thủ môn số 1 trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik

Khác với những ngày trước, thời tiết tại Incheon trong buổi tập hôm nay khá nắng nóng. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của toàn đội. Các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung cao độ và hoàn thành tốt các yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra.

Giáo án của HLV Kim Sang-sik tiếp tục tập trung vào các nội dung phối hợp trong phòng ngự, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án nhân sự nhằm tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất trước khi chốt lực lượng cho ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ phải thích nghi với thời tiết nóng tại Hàn Quốc trong những ngày gần đây.

Trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết đội tuyển đang có quá trình chuẩn bị rất tích cực sau gần ba tuần hội quân. “Tôi nghĩ đội tuyển đã có một đợt tập huấn rất chất lượng, cùng với những trận đấu tập bổ ích để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Chúng tôi vẫn còn vài ngày tập luyện và một trận đấu tập rất quan trọng phía trước. Toàn đội đang tập trung cao độ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”, Văn Lâm chia sẻ.

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, thủ thành sinh năm 1993 cho rằng đây sẽ là bài kiểm tra có ý nghĩa quan trọng đối với Ban huấn luyện và các cầu thủ. Anh nhận định: “Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất cao khi đang thi đấu tại K.League 1. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và có những lựa chọn phù hợp trước khi bước vào ASEAN Cup”.

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Ở vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam đang quy tụ nhiều gương mặt tài năng như Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Nguyễn Trung Kiên. Chia sẻ về sự cạnh tranh, Văn Lâm khẳng định anh luôn giữ tinh thần tích cực và tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. “Mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển, tôi luôn cố gắng tập luyện thật tốt để thể hiện những gì mình có và cống hiến hết khả năng cho đội tuyển quốc gia”, Văn Lâm nói.

Lê Giang Patrik lần đầu được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam

Nhận xét về sự hòa nhập của Lê Giang Patrik, Văn Lâm cho biết người đồng đội mới đã thích nghi rất nhanh với môi trường đội tuyển: “Patrik đang rất nỗ lực và hòa nhập rất tốt với toàn đội. Bạn ấy cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi”.

Theo kế hoạch, ngày mai (12-7), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tập với Gangwon FC.

QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ĐOÀN NHẬT