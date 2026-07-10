Ông Trần Anh Tú làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào những ngày cuối của đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Ngày 10-7, đội tiếp tục rèn mảng miếng chiến thuật để hoàn thiện trước trận giao hữu cuối cùng vào ngày 13-7 gặp Gangwon FC.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã sang Hàn Quốc từ ngày 9-7

Đáng chú ý là ngày hôm qua (9-7), Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã có mặt tại Incheon để kiểm tra, rà soát tình hình tập huấn của đội tuyển, đồng thời chỉ đạo cụ thể đối với các bộ phận chức năng nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Theo phân công của Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Championship 2026. Trước đó, ông đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình giành chức vô địch ASEAN Championship 2024 cũng như chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027.

Trở lại buổi tập của đội tuyển, vào buổi sáng, toàn đội tập gym nhằm bổ trợ thể lực và sức mạnh. Đến buổi chiều, Ban huấn luyện triển khai giáo án trên sân với khối lượng vận động được tính toán phù hợp với giai đoạn cuối của đợt tập huấn, hướng tới trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC – đại diện đang thi đấu tại K.League 1, diễn ra vào ngày 13-7.

Nội dung chính của buổi tập tập trung vào các bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế, trung vệ kỳ cựu của đội tuyển đã có thể trở lại sân để tập với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày để sớm trở lại cùng các đồng đội.

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LÊ ANH