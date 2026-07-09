‘Cháy’ vé trước cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar

Chiều 9-7, thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng của trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar vào ngày 18-7 đã được bán hết thông qua kênh phát hành trực tuyến.

Trận đấu này được xem là bước chạy đà cho đội tuyển Việt Nam trước khi di chuyển sang Thái Lan đá trận ra quân tại ASEAN Cup 2026, gặp đội chủ nhà Timor Leste.

Lần đầu tiên đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ra mắt khán giả Thái Nguyên nên đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ bóng đá nơi đây. Không chỉ hạng vé 300.000 đồng đã được bán kết, theo VFF thì hạng vé 200.000 đồng hiện cũng chỉ còn số lượng rất hạn chế.

Người hâm mộ bóng đá Thái Nguyên hào hứng chờ đón màn trình diễn của bộ ba Son - Hên - Lộc cùng những Đình Bắc, Hoàng Đức...

Đội tuyển Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc và đã thi đấu 2 trận giao hữu tại đây. Đội sẽ trở về nước vào ngày 14-7 và di chuyển thẳng đến Thái Nguyên để chuẩn bị cho cuộc so tài này. Dự kiến sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ cho cuộc so tài với Timor Leste.

Ở đợt tập trung lần này HLV Kim Sang-sik đã cho gọi lực lượng hùng hậu nhất, trong đó đáng chú ý là bộ ba trên hàng tấn công với những cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên - Xuân Son - Tài Lộc cùng với hai tiền đạo trẻ Đình Bắc, Việt Cường. Nhiều sự lựa chọn cho ông Kim trên hàng công, trước mắt là những cái tên nêu trên đủ để làm “cháy” phòng vé trước trận đấu sắp tới tại Thái Nguyên.

QUỐC CƯỜNG