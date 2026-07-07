U23 Việt Nam sắp xác định đối thủ ở ASIAD 2026

Trước thềm buổi lễ bốc thăm chia bảng cho môn bóng đá tại ASIAD 2026 vào ngày 23-7, danh sách 16 đội tham dự cũng đã được xác định.

U23 Việt Nam sẽ có nhiều biến động về lực lượng so với đội hình vừa giành HCĐ U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Qua đó, khu vực Đông Nam Á sẽ có 3 đại diện tham dự gồm các đội U23 Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Theo danh sách ban đầu thì 16 đội góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ có suất góp mặt tại ASIAD. Nhưng do đoàn thể thao Australia quyết định không tham dự Đại hội lần này nên đội U23 Hong Kong (Trung Quốc) được trao suất thay thế.

Tiếp đến là Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ quyết định rút lui trước thềm giải đấu và Philippines đã được chọn thay thế. Theo kế hoạch, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Nhật Bản. LĐBĐ Việt Nam đã lên kế hoạch cử đội hình U21 làm nòng cốt tham dự đại hội lần này, nhiều khả năng sẽ có bổ sung thêm một số cầu thủ U23 thay vì phương án ban đầu là 100% đội hình từ lứa U21.

ASIAD 2026 cũng có quy định cho các đội bổ sung cầu thủ trên 23 tuổi nhằm tăng chất lượng đội hình. LĐBĐ Việt Nam và HLV Kim Sang-sik để ngõ phương án bổ sung này.

Với thành tích giành HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026, Việt Nam hy vọng vào nhóm hạt giống thuận lợi tại lễ bốc thăm.

Đấu trường ASIAD 2026 được xem là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2027. Thế nên HLV Kim Sang-sik cùng VFF đã sớm lên kế hoạch sử dụng lứa U21 làm nòng cốt để giúp các cầu thủ này có thêm kinh nghiệm thực chiến ở đấu trường quốc tế.

Do thành tích giành Huy chương đồng ở VCK U23 châu Á 2026, đội U23 Việt Nam hy vọng sẽ vào nhóm hạt giống thuận lợi trước khi tiến hành bốc thăm.

QUỐC CƯỜNG