HLV Malaysia động viên học trò trước trận gặp Lào

HLV Tan Cheng Hoe đang cùng tuyển Malaysia chuẩn bị cho cuộc so tài với Lào. ẢNH: FAM

“Trong bóng đá, chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ. Các cầu thủ phải có sự thông minh và khôn ngoan để xử lý tình huống cũng như điều tiết trận đấu”, nhà cầm quân 57 tuổi nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận vào ngày 27-7.

Malaysia bước vào trận đấu trên sân Kuala Lumpur với tâm lý hưng phấn sau màn lội ngược dòng thắng đội chủ nhà Myanmar 2-1 trong trận ra quân. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng chiến thắng đó chưa phản ánh một đội bóng hoàn thiện và điều ông muốn nhìn thấy là khả năng kiểm soát trận đấu bằng tư duy, thay vì chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu.

HLV Tan Cheng Hoe nói thêm: “Kinh nghiệm của các cựu binh như đội trưởng Paulo Josue (người đã ghi 2 bàn thắng - PV) đã tạo ra khác biệt trước Myanmar. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm giúp Malaysia nâng cao nhịp độ thi đấu đúng thời điểm và tận dụng hiệu quả các cơ hội ghi bàn. Đấy là tín hiệu tích cực để đội bóng tiếp tục hoàn thiện qua từng trận”.

Dù Lào khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-5 trước Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đối thủ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ông đánh giá đội bóng của HLV Vladica Grujic sở hữu lực lượng trẻ, giàu khát khao và đặc biệt đáng gờm trong những pha phản công.

“Chúng tôi không thể đánh giá thấp Lào. Họ sẽ chiến đấu quyết liệt sau trận thua đầu tiên. Điều quan trọng là Malaysia phải hạn chế tối đa những pha mất bóng ở phần sân nhà và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra trước khung thành đối phương”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

Đội trưởng Paulo Josue của Malaysia

Nhà cầm quân từng góp mặt trong ban huấn luyện giúp Malaysia vô địch AFF Cup 2010 cũng cho rằng đội tuyển hiện tại vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Ông hài lòng với bầu không khí tích cực trong đội khi các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẵn sàng dìu dắt lớp đàn em, dù tập thể này mới được lắp ghép và chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau.

Một trong những điểm nhấn của Malaysia ở trận mở màn là việc năm cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia gồm Rodney Clevin Akwensivie, Alif Ahmad, Pavithran, Wan Kuzain Wan Kamal và Daryl Sham George đều được trao cơ hội thi đấu. HLV Cheng Hoe cho rằng các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường quốc tế. “Điều quan trọng nhất là tạo cho họ niềm tin, sự tự tin và cảm giác luôn là một phần của tập thể. Chỉ khi được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, các cầu thủ trẻ mới tích lũy đủ kinh nghiệm để trở thành trụ cột trong tương lai”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiền đạo Syafiq Ahmad cũng kêu gọi toàn đội duy trì sự tập trung sau chiến thắng ở trận mở màn. Chân sút 31 tuổi khẳng định mục tiêu của Malaysia là tiến sâu tại giải, nhưng trước mắt toàn đội chỉ hướng đến trận gặp Lào. Anh nói: “Những cầu thủ kỳ cựu như Paulo Josue hay Mohamadou Sumareh đã tạo ra hình mẫu để các cầu thủ trẻ noi theo bằng chính màn trình diễn trên sân. Bất kỳ cầu thủ nào được trao cơ hội cũng phải cống hiến hết khả năng vì thành công chung của đội tuyển”.

HỮU THÀNH