Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam đủ quân trước cuộc so tài với Singapore

SGGPO

Tin vui đến với HLV Kim Sang-sik tại buổi tập vào chiều 27-7 đã hội đủ quân số khi thủ môn Đặng Văn Lâm cùng xuất hiện trên xe di chuyển đến sân tập cùng các đồng đội.

Thủ môn Văn Lâm trở lại tập luyện cùng với đội sau gần 1 tuần tập riêng vì chấn thương. Ảnh: VFF
Thủ môn Văn Lâm trở lại tập luyện cùng với đội sau gần 1 tuần tập riêng vì chấn thương. Ảnh: VFF

Thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Tài Lộc vốn bị chấn thương nhẹ trước khi đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan gặp Timor Leste ở trận ra quân. Ngày hôm trước, Tài Lộc đã báo tin vui đến với HLV Kim Sang-sik khi bác sĩ đội tuyển đã đồng ý để anh tập luyện cùng với đội khi đã bình phục chấn thương. Sang buổi tập chiều 27-7 đến lượt Văn Lâm hòa cùng buổi tập với các đồng đội.

Việc cả hai cầu thủ cùng thuộc biên chế CLB Ninh Bình đã đạt thể trạng tốt nhất trước trận đấu với Singapore thực sự làm nhà cầm quân người Hàn Quốc thở phào. Bởi lẽ trận gặp Timor Leste vừa qua như là bước chạy đà của đội tuyển Việt Nam, trận gặp Singapore tới đây mới thực sự quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tấm vé vào bán kết.

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Hàng công của đội tuyển Việt Nam đầy đủ trở lại khi Tài Lộc bình phục chấn thương.

Lê Giang Patrick có cơ hội bắt chính ở trận gặp Timor Leste nhưng cũng chưa nói lên nhiều điều khi đối phương quá yếu. Thế nên sự trở lại của Văn Lâm giúp cho ông Kim có thêm nhiều chọn lựa.

Liên quan tới buổi tập chiều 27-7 của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã quyết định tập kín. Giới truyền thông chỉ hoạt động tác nghiệp trong khoảng 20 phút đầu khi đội khởi động, sau đó rời sân để đảm bảo cho các cầu thủ có sự tập trung cao nhất trong tập luyện chiến thuật.

Trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là cuộc tiếp đón Singapore vào tôi 31-7 trên sân Mỹ Đình.

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QUỐC CƯỜNG

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Chiều 27-7 CLB Ninh Bình Kim Sang-sik Đông Timor Văn Lâm Tài lộc Tuyển Việt Nam Buổi tập Thở phào Bắt chính

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