Thắng Timor Leste 2-0, Singapore tạm vươn lên dẫn đầu bảng A

Trở về sân nhà tiếp Timor Leste vào tối 27-7, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng, các cầu thủ Singapore đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A trước khi sang Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận tới.

Ảnh: aseanfootball

Gặp liên tiếp hai đối thủ yếu ở bước khởi đầu vòng bảng ASEAN Cup 2026, Singapore đã tận dụng tốt khi giành trọn 6 điểm. Mới nhất là trận thắng 2-0 trước Timor Leste trên sân nhà ở lượt trận thứ hai. Khác với thế trận đôi công như chuyến làm khách tại Campuchia trước đó, trận này Singapore gặp đối phương chủ trương đá phòng ngự đầy quyết tâm và kỷ luật của Timor Leste.

Ilhan Fandi tiếp tục là tiền đạo chủ lực của đội chủ nhà khi liên tiếp làm nóng vòng 16m50 của đối phương. Phút 30, Ilhan Fandi đã đưa được bóng vào lưới Timor Leste nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Đến phút 41, Ilhan Fandi đã kịp đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0 từ cú đánh đầu hiểm hóc.

Thế trận lấn lướt tiếp tục được Singapore duy trì từ đầu hiệp hai. Phút 56, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng từ tình huống đánh đầu, lần này do công Song Ui Young.

Thăng 2-0 chung cuộc, Singapore đạt 6 điểm để có sự hưng phấn về tâm lý trước khi di chuyển đến sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào tối 31-7, trận đấu mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

LÊ ANH