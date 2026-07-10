Bóng đá trong nước

Đình Bắc nói gì khi cạnh tranh vị trí cùng các chân sút nhập tịch ở đội tuyển?

SGGPO

Nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay dàn tiền đạo được đánh giá rất mạnh với Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc cùng hai tay săn bàn trẻ Đình Bắc và Việt Cường. Cuộc cạnh tranh vị trí dự báo sẽ rất quyết liệt trong giai đoạn hiện nay.

Quả bóng đồng 2025 Nguyễn Đình Bắc tự tin trong việc cạnh tranh vị trí trên hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện nay.
Quả bóng đồng 2025 Nguyễn Đình Bắc tự tin trong việc cạnh tranh vị trí trên hàng công của đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Trong hệ thống tấn công này, Hoàng Hên có ưu thế khi thi đấu tốt cả ở vai trò tiền đạo lẫn dạt ra biên trái như một hộ công. Đó là phương án mà anh nhiều lần được HLV Kewell bố trí trên sơ đồ của Hà Nội FC. “Lạc” giữa dàn tiền đạo có chất lượng này, chân sút trẻ Đình Bắc cho biết anh luôn trong tư thế sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu của Ban huấn luyện khi được trao cơ hội ra sân.

Đình Bắc nói: “Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh là hoàn toàn sòng phẳng. Cá nhân tôi luôn cố gắng để sẵn sàng mỗi khi Ban huấn luyện trao cơ hội, qua đó đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên môn trên sân”.

Xung quanh những buổi tập vừa qua tại Incheon, Đình Bắc chia sẻ: “Toàn đội đã có gần ba tuần tập trung để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Qua hai trận đấu tập tại Hàn Quốc, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang nỗ lực hoàn thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời giúp các vị trí hiểu nhau hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”.

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Đội tuyển Việt Nam đã có 2 trận toàn thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đội còn 1 trận gặp "quân xanh" chất lượng là Gangwon FC vào ngày 13-7.

Đánh giá về trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, Đình Bắc cho rằng đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với toàn đội trước khi trở về nước. “Gangwon FC là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật kỹ trong những ngày tới để hoàn thiện những yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với Myanmar cũng như ASEAN Championship 2026”, Đình Bắc nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC vào ngày 13-7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên.

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Đình Bắc ASEAN Championship 2026 Hoàng Hên Harry Kewell ASEAN Cup 2026 Sân vận động Thái Nguyên Gangwon FC Incheon Ban huấn luyện Kim Sang-sik

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