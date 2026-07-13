Đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 3 trận tại Hàn Quốc

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) bằng trận giao hữu cuối cùng vào ngày 13-7 gặp Gangwon FC, đội đang thi đấu tại K.League 1 và thắng 2-1.

Xuân Son, tác giả ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

So với hai đối thủ trước, Gangwon FC được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất. HLV Kim Sang-sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm ASEAN Cup 2026. Ông đã đưa vào đội hình xuất phát với phần lớn là các cầu thủ chủ chốt sau khoảng 60 phút đầu trận.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son có pha dứt điểm sau tình huống phản công nhanh nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa.

Phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và tận dụng thành công để mở tỷ số.

Không để đối phương duy trì lợi thế quá lâu, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 21, Nguyễn Quang Hải tung cú dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối. Đến phút 28, đội tuyển Việt Nam kịp có bàn gỡ. Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, sau khoảng 15 phút đầu giữ gần như nguyên vẹn đội hình, Ban huấn luyện lần lượt đưa nhóm cầu thủ còn lại vào sân nhằm tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng.

Phút 62, Nguyễn Ngọc Mỹ có pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải nhưng thủ môn Gangwon FC xuất sắc cản phá. Ba phút sau, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng quyết định. Từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Văn Đô, bóng được đưa vào thuận lợi để Phạm Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước vào ngày 14-7.

Chiến thắng trước Gangwon FC giúp đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Sau gần ba tuần hội quân và ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, Ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Theo kế hoạch, sáng 14-7, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17-7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18-7.

QUỐC CƯỜNG