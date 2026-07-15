Duy Mạnh lỡ hẹn ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik gấp rút bổ sung hậu vệ

Ngày 15-7, hậu vệ kỳ cựu Duy Mạnh trở thành cầu thủ thứ ba nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam do chấn thương. Điều đó thực sự gia tăng nỗi lo cho HLV Kim Sang-sik khi ASEAN Cup 2026 đang đến gần.

HLV Kim Sang-sik chia tay Duy Mạnh sau khi đội tuyển Việt Nam về nước.

Chấn thương của Duy Mạnh vốn đã có trước khi lên tập trung đội tuyển tập trung, nhưng vẫn được giữ ở đội tuyển để bác sĩ hướng dẫn tập luyện, theo dõi. Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, BHL đội tuyển Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển tham dự ASEAN Championship 2026.

Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện đã thống nhất để trung vệ của CLB Hà Nội trở về tiếp tục điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2026.

Duy Mạnh tập riêng cùng bác sĩ đội Trần Huy Thọ trong quá trình tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vừa qua.

Trưa nay, ông Kim đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Đỗ Duy Mạnh trước khi chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành thời gian trao đổi, động viên học trò tập trung điều trị để sớm hồi phục hoàn toàn, qua đó trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tiếp theo.

Như vậy, quân số của đội tuyển Việt Nam hiện chỉ còn 25 cầu thủ, HLV Kim Sang-sik sẽ bổ sung thêm cho đủ quân số, nhất là trước đó đã có 1 hậu vệ khác trở về CLB cũng vì chấn thương là Ngọc Bảo.

QUỐC CƯỜNG