Thêm một cầu thủ sớm chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương

Sau gần 2 tuần tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), chiều 14-7, đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội, vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Sau khi về nước, hậu vệ Ngọc Bảo cũng chia tay đội tuyển vì chấn thương và HLV Kim Sang-sik đã chốt luôn danh sách 26 cầu thủ hiện có để đưa sang Thái Lan vào tuần sau.

Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 3 trận toàn thắng.

Trong quá trình tập huấn tại Incheon, đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường có cơ sở vật chất thuận lợi, đồng thời thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần. Đội lần lượt so tài với Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1).

Đặc biệt, ở trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC – đối thủ có chất lượng chuyên môn cao nhất trong chuyến tập huấn – đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1. Trong suốt quá trình tập huấn, HLV Kim Sang-sik đã tạo cơ hội thi đấu cho hầu hết các cầu thủ nhằm bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh và lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho giải đấu sắp tới.

Quân số đội tuyển còn lại 26 cầu thủ sau khi Khoa Ngo và Ngọc Bảo chia tay vì chấn thương.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik và Ban huấn luyện đã quyết định để hậu vệ Lê Ngọc Bảo trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương do chưa kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN CUp 2026.

Sau khi trở về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17-7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18-7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp Ban huấn luyện hoàn tất những đánh giá cuối cùng về lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi tham dự ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, sáng 20-7, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24-7 trên sân Chonburi, với mục tiêu khởi đầu thuận lợi trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu khu vực.

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