VFF và Cục Cảnh sát hình sự đẩy mạnh phối hợp phòng, chống tiêu cực trong bóng đá

Chiều 14-7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), VFF và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có cuộc họp đánh giá kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động bóng đá trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Hai đơn vị thống nhất đẩy mạnh phối hợp trong công tác phòng, chống các hành vi tổ chức cá cược bóng đá trái phép, dàn xếp tỷ số và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các giải đấu, trận đấu và hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức.

Đối với công tác chuẩn bị cho Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026, Cục Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ VFF trong việc bảo đảm an ninh, an toàn và phòng, chống tiêu cực đối với Đội tuyển quốc gia Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tham dự giải.

Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các trận đấu của Đội tuyển quốc gia Việt Nam trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng pháo nổ, pháo sáng, gây rối trật tự công cộng của các cổ động viên quá khích, góp phần bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đúng quy định của các tổ chức bóng đá quốc tế.

Nhiều vấn đề được hai bên thống nhất tại buổi họp

Bên cạnh đó, VFF và Cục Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống tiêu cực trong bóng đá dành cho cán bộ, huấn luyện viên, cầu thủ, trọng tài và các lực lượng tham gia tổ chức các giải bóng đá.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội VFF khóa X (nhiệm kỳ 2026-2030), dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 tại Hà Nội, góp phần bảo đảm Đại hội được tổ chức an toàn, đúng quy định và đạt các mục tiêu đề ra.

Quy chế phối hợp cũng được lãnh đạo hai đơn vị thống nhất kiểm tra, đánh giá và sửa đổi, bổ sung (nếu cần), để bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, đề nghị Ban Kỷ luật VFF tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các câu lạc bộ vi phạm quy định.

QUỐC CƯỜNG