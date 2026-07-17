“Cháy” vé trận giao hữu Việt Nam - Myanmar

Sáng 17-7, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thông báo ngưng bán vé cho trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar, diễn ra vào tối 18-7 trên sân Thái Nguyên. Theo Ban tổ chức, toàn bộ số vé cho trận đấu này đã được bán hết qua hai hình thức trực tuyến và trực trực tiếp.

Trận giao hữu mang tính chất quan trọng cho cả hai đội trước thềm ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch. Theo thông lệ các trận giao hữu quốc tế, sáng 17-7 tại Thái Nguyên, Ban Tổ chức đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu.

Tham dự cuộc họp, về phía VFF có Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, đại diện các phòng chức năng cùng các thành viên Ban Tổ chức trận đấu. Về phía địa phương có ông Phạm Ngọc Quang – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, đại diện các cơ quan hữu quan và Ban Tổ chức địa phương. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Giám sát trận đấu, tổ trọng tài và đại diện hai đội tuyển.

Cuộc họp đã phổ biến các nội dung liên quan đến công tác tổ chức trận đấu, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy cũng như các quy định chuyên môn nhằm bảo đảm trận đấu diễn ra an toàn, thuận lợi.

Để phục vụ công tác chuyên môn của Ban huấn luyện hai đội trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho ASEAN Cup 2026, mỗi đội sẽ được quyền thực hiện tối đa 6 quyền thay người trong thời gian thi đấu.

Người hâm mộ bóng đá tại Thái Nguyên chờ đón các tuyển thủ khi xe chở đội đến khách sạn.

Đại diện Ban Tổ chức địa phương cho biết mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng phục vụ trận đấu, đồng thời bày tỏ hy vọng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp trong thời gian lưu trú và thi đấu tại Thái Nguyên.

Cũng trong sáng 17-7, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Thái Nguyên. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu vào chiều cùng ngày nhằm hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận gặp Myanmar.

QUỐC CƯỜNG