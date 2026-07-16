Phan Văn Đức gia nhập CLB Công an TPHCM

Ngày 16-7, CLB Công an TPHCM đã công bố bản hợp đồng đáng chú ý trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng 2026-2027. Qua đó, tiền đạo Phan Văn Đức sẽ chính thức khoác áo đại diện của TPHCM tại V-League sắp đến.

Phan Văn Đức sẽ trở thành đồng đội với Tiến Linh, Khoa Ngo ở mùa bóng tới.

Văn Đức vốn xuất phát từ CLB Sông Lam Nghệ An, sau đó khoác áo CLB Công an Hà Nội. Do có giai đoạn bị chấn thương nên chân sút này ít khi có cơ hội ra sân. Đến mùa bóng vừa qua cầu thủ xuất thân từ SLNA mới có cơ hội ra sân thường xuyên và ghi được 3 bàn cho đội nhà.

Ngổi ghế dự bị nhiều cũng ảnh hưởng đến phong độ của Văn Đức, nhất là ở đội hình CAHN có nhiều cầu thủ giỏi ở cùng vị trí. Thế nên, việc chuyển sang thi đấu cho Công an TPHCM cũng là lựa chọn hợp lý của anh.

Trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng hiện nay, Công an TPHCM vừa làm mới lực lượng khi chia tay hàng loạt cầu thủ: Mạch Ngọc Hà, Tẩy Văn Toàn, Trần Mạnh Cường, Dương Văn Hào, Nguyễn Mạnh Cường và Phạm Văn Luân. Đáng chú ý là thay cả 4 ngoại binh khi đồng loạt thanh lý Peter Makrillos, Raphael Success, Endrick Santos và Matheus Felipe.

Đội bóng này sẽ nâng chất lượng đội hình khi mà mùa bóng 2026-2027 tham dự trên ba mặt trận Cúp Quốc gia, V-League và Cúp C1 Đông Nam Á. Ngoài Văn Đức đã có 2 hợp đồng mới đáng chú ý là Nhật Minh và Olaha, trong đó Olaha hội đủ tiêu chuẩn để tiến hành nhập tịch.

Ngoài ra, khu kỹ thuật của đội bóng này cũng vừa được tăng cường thầy ngoại khi ông Diles Athanasios Arthur sẽ làm huấn luyện viên trưởng.

QUỐC CƯỜNG