Công ty VPF làm việc với các CLB trước mùa bóng mới

Chuẩn bị cho mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027, đoàn công tác của Công ty VPF đã bắt đầu triển khai kế hoạch làm việc với các câu lạc bộ (CLB). Nội dung làm việc tập trung đến việc đăng ký thi đấu, kiểm tra cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, đặc biệt là hỗ trợ các đội bóng vừa giành quyền thăng hạng lần đầu tham gia vào hệ thống các giải chuyên nghiệp.

CLB Đồng Tháp khả năng thay đổi tên gọi và địa điểm thi đấu ở mùa bóng tới.

Giai đoạn đầu, đoàn công tác do ông Võ Văn Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF, cùng bộ phận chuyên môn Tổ chức thi đấu đã thực hiện chuyến làm việc từ ngày 9-7 đến ngày 13-7. Trong bước đầu triển khai, đoàn đã làm việc với các CLB: Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Trẻ Hà Nội. Dự kiến trong thời gian sắp tới, Công ty VPF sẽ còn tiếp tục làm việc với một số CLB tham dự mùa giải 2026-2027.

Tại CLB Đại học Văn Hiến, đoàn công tác và đại diện CLB đã trao đổi cụ thể về phương án sân thi đấu cho mùa giải mới. Trong bối cảnh nhiều đội bóng cùng đăng ký sân vận động Bà Rịa làm sân nhà, hai bên đã thảo luận khảo sát thêm phương án sân vận động Thành Long. Công ty VPF sẽ phối hợp, hỗ trợ và sớm cử đoàn khảo sát sân vận động Thành Long trước khi CLB Đại học Văn Hiến đưa ra quyết định đăng ký sân thi đấu chính thức cho mùa giải 2026-2027.

Đoàn công tác làm việc cùng đại diện CLB Đại Học Văn Hiến.

Đến làm việc tại CLB Đồng Tháp, VPF đã nắm bắt thông tin liên quan đến kế hoạch thay đổi tên gọi và địa điểm thi đấu của CLB tại mùa giải 2026-2027. Đoàn công tác đã đưa ra những tư vấn chuyên môn, đồng thời đặc biệt lưu ý CLB Đồng Tháp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Quy chế Bóng đá Việt Nam hiện hành. Các thủ tục thay đổi (nếu có) cần được tiến hành sớm để đảm bảo tiến độ chuẩn bị chung cho mùa giải 2026-2027

Cùng với đó, đoàn đã tiến hành làm việc cùng hai đội tân binh giải hạng Nhất là Lâm Đồng và Trẻ Hà Nội. Lâm Đồng đăng ký sân nhà là sân vận động Đà Lạt. Qua kiểm tra sơ bộ, mặt sân hiện còn một số vấn đề cần sớm khắc phục để đảm bảo độ phẳng theo yêu cầu chuyên môn. Ngoài ra, một số hạng mục cơ sở vật chất và phòng chức năng tại sân Đà Lạt cũng cần khẩn trương hoàn thiện.

Trẻ Hà Nội sẽ lấy sân Tuyên Quang làm sân nhà ở mùa giải 2026-2027.

Tại CLB Trẻ Hà Nội, đại diện VPF đặc biệt lưu ý về thủ tục pháp lý và đề nghị đơn vị chủ quản nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cấp phép thi đấu theo quy định. Hiện tại, đơn vị chủ quản của CLB Trẻ Hà Nội đang xúc tiến thành lập công ty độc lập, đồng thời hoàn thiện các thủ tục để đăng ký thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên ở mùa giải tới.

Mùa giải chuyên nghiệp 2026-2027 dự kiến sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30-8-2026 với trận Siêu Cúp Quốc gia. Tiếp sau đó, giải Vô địch Quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 4-9-2026 và giải Hạng Nhất Quốc gia bắt đầu từ ngày 11-9-2026.

QUỐC CƯỜNG