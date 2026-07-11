HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương SLNA

HLV Văn Sỹ Sơn (áo trắng) tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương SLNA. ẢNH: TÂM HÀ

HLV Văn Sỹ Sơn bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục được dẫn dắt CLB gắn bó với gần như toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình. Ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhà tài trợ và người hâm mộ đã đặt niềm tin, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cùng các cầu thủ vượt qua khó khăn để hướng đến một mùa giải thành công hơn.

Ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng mới, HLV Văn Sỹ Sơn bắt tay vào công tác chuẩn bị lực lượng, xây dựng kế hoạch chuyên môn và định hình bộ khung nhân sự cho mùa giải 2026-2027. Một trong những định hướng được ông cùng lãnh đạo CLB nhấn mạnh là tiếp tục phát huy truyền thống đào tạo trẻ của SLNA.

Theo HLV Văn Sỹ Sơn, chức vô địch của đội U19 tại U19 quốc gia 2026 cùng sự góp mặt của U21 tại vòng chung kết quốc gia 2026 là tín hiệu tích cực, tạo nguồn lực cho đội 1 trong tương lai. Dù chưa đặt kỳ vọng quá lớn vào lứa cầu thủ trẻ ngay mùa giải tới, nhà cầm quân 54 tuổi tin rằng họ sẽ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, bản lĩnh và ý thức thi đấu để trở thành trụ cột của CLB.

HLV Văn Sỹ Sơn sinh ra tại Nghệ An, trong gia đình có truyền thống bóng đá với cha là danh thủ Văn Sỹ Chi cùng 2 anh em Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy đều là tuyển thủ Việt Nam. Ông Sơn từng có nhiều năm khoác áo SLNA và giành 2 chức vô địch V-League, 1 Cúp Quốc gia cùng 3 Siêu Cúp Quốc gia trước khi chuyển sang Hà Nội T&T rồi theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

Trên cương vị HLV, Văn Sỹ Sơn từng làm trợ lý tại Hà Nội FC, dẫn dắt Bình Phước và tạo dấu ấn đậm nét cùng Quảng Nam. Ông giúp đội bóng xứ Quảng vô địch Giải hạng Nhất năm 2023 để giành quyền lên chơi V-League, sau đó hoàn thành mục tiêu trụ hạng dù lực lượng không được đánh giá cao.

Sau khi Quảng Nam giải thể, HLV Văn Sỹ Sơn nghỉ một thời gian rồi sau đó được đội bóng quê hương mời dẫn dắt từ vòng 7 V-League 2025-2026. Dù gặp nhiều khó khăn, song ông Sơn bằng cá tính của mình đã thổi luồng gió mới và giúp CLB trụ hạng trước vài vòng đấu, cán đích thứ 9 chung cuộc. Vậy nên, ban lãnh đạo CLB cùng người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng HLV Văn Sỹ Sơn sẽ cùng các cầu thủ “con cưng” cải thiện thành tích ở mùa giải mà SLNA đã có được nhà tài trợ mới.

HỮU THÀNH