HLV Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho SLNA

Từ đầu tuần, HLV Văn Sỹ Sơn đã chính thức ra mắt SLNA trên cương vị thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ. Là người con xứ Nghệ, nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện ở nhiều đội bóng lớn, giờ là lúc vị chiến lược gia sinh năm 1972 quay về cống hiến cho đội bóng quê hương.

Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An động viên toàn đội SLNA và tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn. Ảnh: XUÂN THỦY

Trải lòng trong ngày quay về cố hương, HLV Văn Sỹ Sơn tâm sự, ông muốn cùng lớp cầu thủ hiện tại, tiếp tục thể hiện được hình ảnh, bản sắc lâu đời của bóng đá xứ Nghệ. Trải qua nhiều thế hệ cầu thủ từ quá khứ cho đến hiện tại, bóng đá Nghệ An đã và đang sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho quê hương và bóng đá Việt Nam. Là cầu nối giữa nhiều thế hệ, HLV Văn Sỹ Sơn mong muốn được tiếp tục duy trì truyền thống và bản sắc đó của đội bóng thành Vinh.

“Đi xa quê bao năm làm công tác huấn luyện, tôi luôn theo dõi những bước tiến của bóng đá quê nhà. Trong thâm tâm tôi, luôn mong một ngày nếu có cơ hội, sẽ quay về cống hiến tâm huyết, chất xám cũng như kinh nghiệm mình đã có được”, HLV Văn Sỹ Sơn trải lòng trong ngày quay về sân cỏ thân quen.

Sau khi ra mắt toàn đội trong buổi sáng, chiều nay HLV Văn Sỹ Sơn đã có buổi tập đầu tiên cùng SLNA. Rất thân thiện, gần gũi và hòa đồng với học trò, vị HLV trưởng thành trong gia đình có 5 anh em là cầu thủ, đặt ra những câu hỏi rất vui tươi với những cậu học trò mới. Theo em, hậu vệ nên chơi như thế nào? Thủ môn thì có nhiệm vụ gì?... Không đợi các cầu thủ kịp trả lời, HLV Văn Sỹ Sơn đã giải thích rất rõ và cặn kẽ cho những cầu thủ mà ông sẽ làm việc trong thời gian tới. Thoạt nhìn đó là những câu hỏi hết sức bình thường. Nhưng với cầu thủ, đó chính là sự quan tâm, gần gũi, không có khoảng cách giữa thầy và trò. Khi cùng chung hướng nhìn, mọi việc sẽ trở nên hanh thông, dễ dàng với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn ở chặng đường phía trước ở mùa giải 2025-2026.

HLV Văn Sỹ Sơn bắt tay vào công tác huấn luyện tại SLNA. Ảnh: XUÂN THỦY

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là dù đi xa bao nhiêu năm. Nhưng hôm nay trở về nơi đây, nhận được rất nhiều tình cảm của lãnh đạo ngành Thể thao Nghệ An cũng như các cầu thủ hiện tại. Với kinh nghiệm đã từng trải, tôi sẽ cống hiến hết những gì tôi đã và đang có trong tay. Hy vọng, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội nhà trong quãng đường sắp tới của mùa giải 2025-2026”, vẫn lời HLV Văn Sỹ Sơn.

Trước mắt, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ có hơn 10 ngày làm việc với các cầu thủ SLNA. Đội bóng xứ Nghệ sẽ trở lại thi đấu ở đấu trường V.League vào ngày 18-10 trên sân Vinh, bằng cuộc tiếp đón CAHN. Ngoài ra, SLNA còn một sân chơi khác cũng khá quan trọng là Cúp Quốc gia, nơi đội bóng thành Vinh đang là những người đương kim Á quân.

LÊ ANH