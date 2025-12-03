U22 Thái Lan thắng cách biệt ở trận ra quân

Đội chủ nhà U22 Thái Lan đã có trận thắng cách biệt 6-1 trước các cầu thủ U22 Timor Leste ở trận ra quân ở bảng A vào tối 3-12. Màn biểu dương sức mạnh thật ấn tượng của đội chủ nhà và là một trong những thách thức cho U22 Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ Huy chương vàng SEA Games.

Các cầu thủ U22 Timor Leste chỉ cầm cự được 45 phút trước sức ép từ đội chủ nhà.

Lực lượng mạnh hơn hẳn và thi đấu trên sân nhà, U22 Thái Lan sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng vấp phải hàng phòng ngự thi đấu tập trung cũng như thủ môn đội Timor Leste đã có hiệp đấu đầy xuất thần. Phút thứ 9, U22 Thái Lan mới có pha dứt điểm cầu môn hiểm hóc đầu tiên từ cú sút căng của Yotsakorn nhưng thủ môn của Timor Leste kịp đấm bóng cứu thua.

Bị ép sân, nhưng Timor Leste cũng tạo được nhiều tình huống phản công nguy hiểm khi khai thác sự dâng cao, nôn nóng của các cầu thủ chủ nhà. Phút 18, họ đã làm khán giả Thái Lan phải thót tim khi Pedro đánh đầu bóng trúng cột dọc, hai pha đá bồi cận thành liên tiếp của Timor Leste đều không tung lưới được U22 Thái Lan.

(Asean football)

Ở vào thời điểm đang có thế trận tốt, Timor Leste bất ngờ bị thủng lưới vào phút 45 từ pha đánh đầu của Yotsakorn. Cách biệt được nhân đôi ở phút 49 từ cú đánh đầu cận thành của Siraphop. Vừa vỡ trận khi bị dẫn cách biệt, một số cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, Timor Leste dễ dàng bị Thái Lan trút “mưa bàn thắng” với tỷ số 6-1 chung cuộc nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng danh dự của Timor Leste được ghi ở phút bù giờ do công Palamito.

Lượt trận tiếp theo của bảng A diễn ra ngày 6-12, Timor Leste sẽ gặp Singapore.

Tin liên quan U22 Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng sít sao

LÊ ANH