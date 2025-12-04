Xuân Son lập hattrick, Nam Định giành trọn 3 điểm tại Myanmar

CLB Nam Định đã kịp lấy lại thăng bằng ở đấu trường quốc tế sau chiến thắng 3-0 trước Shan United ngay trên sân khách tại Cúp C1 Đông Nam Á vào tối 4-12. Người hùng trong trận thắng của Nam Định là Xuân Son khi ghi cả 3 bàn thắng.

Nam Định giành chiến thắng ấn tượng tại Myanmar

Khác với hình ảnh lận đận tại AFC Champions League Two với 3 trận thua liên tiếp, Nam Định đã thể hiện sức mạnh của mình ở đấu trường Đông Nam Á khi giành trận thắng thuyết phục trước Shan United.

Đội bóng thành Nam nhập cuộc với lực lượng mạnh nhất khi tung 6 ngoại binh ở đội hình xuất phát. Nhưng cầu thủ gây chú ý hơn cả là Xuân Son, được trao niềm tin đá chính ngay đầu trận.

Nam Định nhập cuộc khá thận trọng, tránh bị để thua sớm nên không mấy khó cho đội chủ nhà tạo thế trận lấn lướt trong khoảng 10 phút đầu. Đến phút 12, Nam Định mới tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ cú đánh đầu của Phạm Ba đưa bóng đi chệch khung thành.

Xuân Son ghi bàn mở tỷ số cho Nam Định

Sức ép của đội khách buộc Shan United dần lùi thấp đội hình để tổ chức phòng ngự. Đến phút 45, Nam Định kịp ghi bàn vươn lên dẫn trước 1-0 từ pha đá phạt 11m của Xuân Son. Cách biệt bàn thắng được nhân đôi cho Nam Định ở phút 51 từ pha rướn người đệm bóng cận thành của Xuân Son.

Dẫn cách biệt 2 bàn, Nam Định càng đá thoải mái, Xuân Son có nhiều pha kiến tạo nhưng đồng đội không kết thúc thành công. Phút 87, hy vọng lật ngược tình thế của Shan United như không còn khi Xuân Son hoàn thành cú hattrick bàn thắng sau cú ra chân nhanh tung lưới đội chủ nhà.

Thắng 3-0 chung cuộc, Nam Định đạt 6 điểm tạm chia sẻ ngôi đầu bảng B với Johor sau 2 vòng đấu.

QUỐC CƯỜNG