Lãnh đạo VFF đến thăm và động viên Văn Trường

Sáng 3-12, đúng vào ngày đội tuyển U22 Việt Nam đá trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, lãnh đạo VFF gồm Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đã đến trụ sở CLB Hà Nội để thăm cầu thủ Nguyễn Văn Trường, đang điều trị chấn thương sau ca phẫu thuật.

Ông Nguyễn Văn Phú kiểm tra vết mổ của Văn Trường.

Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã gửi lời động viên, hỏi thăm sức khỏe và khích lệ Văn Trường giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực tập phục hồi để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. VFF sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB Hà Nội tạo điều kiện tốt nhất để Nguyễn Văn Trường sớm bình phục và trở lại sân cỏ, cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Đại diện CLB Hà Nội, Giám đốc điều hành Lê Trọng Thủy cảm ơn VFF đã dành sự quan tâm với Văn Trường, CLB sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của VFF nhằm tạo điều kiện tốt nhất để tiền vệ trẻ hồi phục và sớm tái xuất sân cỏ.

Đại diện CLB Hà Nội chia sẻ cùng lãnh đạo VFF về quá trình điều trị của Văn Trường trong thời gian qua.

Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2003, bị chấn thương trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 (Trung Quốc), sau pha va chạm với đối thủ ở tư thế bất lợi, dẫn đến chấn thương dây chằng đáng tiếc. Ngay khi trở về Việt Nam, Văn Trường đã được đội ngũ bác sĩ chuyên ngành thăm khám và thực hiện phẫu thuật dây chằng chéo trước thành công. Hiện anh đang tích cực điều trị và giữ tinh thần lạc quan trong quá trình hồi phục.

Việc vắng mặt Văn Trường vào giờ chót đã buộc HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung 3 cầu thủ khác sau khi U22 Việt Nam về nước từ giải giao hữu tại Trung Quốc để tìm vị trí thay thế. Bên cạnh Văn Trường còn có 2 tuyển thủ khác ở đội tuyển nữ Việt Nam cũng bị dính chấn thương vào giờ chót là hậu vệ Chương Thị Kiều và tiền vệ Nguyễn Thị Vạn.

CAO TƯỜNG