Ban tổ chức SEA Games 33 gởi thư xin lỗi về sự cố không cử quốc ca ở trận Việt Nam và Lào

Tối 3-12, Ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 33 (Thái Lan) đã gửi thư đến Ủy ban Olympic Việt Nam xin lỗi về sự cố liên quan nghi thức hát quốc ca ở trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào.

Sự cố về âm thanh xảy ra ở đầu trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký Ban tổ chức SEA Games 33 – Tiến sĩ Gongsak Yodmani ký, nêu rõ: “Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), với tư cách là Ban Tổ chức Đại hội (THASOC), xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tất cả các bên liên quan về sự cố kỹ thuật xảy ra trước trận đấu giữa CHDCND Lào và Việt Nam vào ngày 3-12-2025 tại sân vận động quốc gia Rajamangala. Sự cố khiến quốc ca của hai đội không thể được phát theo kế hoạch.

Ban tổ chức SEA Games 33 khẳng định sẽ rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, tăng cường kiểm tra thiết bị và nhân sự điều hành để bảo đảm các nghi lễ tiếp theo diễn ra trọn vẹn, đúng tinh thần tôn trọng quốc gia và vận động viên hai đội bóng. Trong thư nêu rõ: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Trước đó, trong nghi thức hát quốc ca trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào chiều 3-12, hệ thống âm thanh của sân bất ngờ dừng hoạt động. Không thể xử lý kịp thời, BTC buộc phải để cầu thủ và ban huấn luyện hai đội hát quốc ca không nhạc đệm. Nghi thức hát quốc ca được xem là một trong những nghi thức quan trọng nhất của mỗi trận đấu quốc tế, đặc biệt là tại SEA Games.

